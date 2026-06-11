嘉市挺在地產業 宣布納管及特登工廠「雙金免收一年」

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【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】因應國際經濟情勢變動及地緣政治關稅政策對傳統產業、中小企業造成的衝擊，嘉義市長黃敏惠宣布為體恤轄內特定工廠經營成本，市府團隊將秉持「挺產業、拚經濟」的核心目標，積極向中央爭取轄內未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金（簡稱雙金）「全面免收一年」的優惠調整方案，待經濟部核定後即可正式實施 ，此舉預計將實質減輕業者的營運負擔，支持在地中小企業共渡難關。

黃敏惠市長表示，嘉義市轄內有許多特定工廠屬傳統產業與優質中小企業，是地方經濟不可或缺的穩定力量。近年面對全球供應鏈調整、原物料成本波動以及關稅政策的外部挑戰，傳統產業正面臨轉型的關鍵陣痛期，市府絕對與在地產業站在一起，透過工廠管理輔導，提供實質的政策防護網。

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除了研議雙金免收一年的減免負擔外，為進一步強化企業的軟硬體實力、拉高國際競爭力，嘉義市政府建設處亦將同步規劃前瞻性的數位與綠色轉型補助措施，規劃推出相關補助方案，協助特定工廠導入先進技術，包含AI製造導入、智慧節能、碳盤查與低碳製程等方面，納管或者特定工廠若有廠房設計、製程改善需要資金，市政府也將規劃貸款利息補貼方案，全方位照顧業者積極轉型。

嘉義市政府建設處說明，依現行法規規定，特定工廠每年須依納管規模繳納2萬元至10萬元不等之納管輔導金或營運管理金，嘉義市所提減免方案如獲經濟部核定後，將同步簡化繁瑣申請程序，針對今年度尚未繳納雙金之業者採主動免收方式辦理；而對於配合政策已完成本年度費用繳納的優質業者，市府亦將扣抵次年度應繳費用。

嘉義市政府強調，市府會持續密切關注國際經貿動態與基層產業需求，緊鑼密鼓完成相關行政程序並報經濟部核定。市府團隊將做企業最堅實的後盾，透過減免雙金與精準補助「雙管齊下」的策略，引領嘉義市在地產業邁向「合法轉型、智慧綠能、永續韌性」的現代化升級之路。

圖：嘉義市長黃敏惠宣布為體恤轄內特定工廠經營成本，市府團隊將秉持「挺產業、拚經濟」的核心目標，積極向中央爭取轄內未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金（簡稱雙金）「全面免收一年」的優惠調整方案，待經濟部核定後即可正式實施 。（記者吳瑞興翻攝）