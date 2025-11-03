嘉市推出接種流感、新冠疫苗 市民抽好禮活動

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市政府衛生局為鼓勵嘉義市民踴躍接種疫苗，提升自身免疫保護力，推出「打疫苗，抽好禮」活動，祭出iPhone 17手機5支，1,000元超商禮券及500元超商禮券各100個名額，本活動以全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)符合抽獎資格之疫苗接種清冊，透過電腦隨機抽出得獎名單，抽獎過程全程錄影，得獎名單將公布於嘉義市政府衛生局網站。

圖/嘉義市政府衛生局推出「打疫苗，抽好禮」活動，衛生局長廖育瑋(右2)與疾病管制科長盧敏琪(左2)宣導，請市民踴躍接種疫苗。記者黃信峯翻攝

廣告 廣告

衛生局長廖育瑋說明，設籍嘉義市市民於114年10月1日至114年12月31日期間，在本市醫療院所(含學校及社區接種站)接種公(自)費流感疫苗及新冠疫苗者最多可獲得2次抽獎機會。完成公(自)費流感疫苗接種者，可獲得500元超商禮券1次抽獎機會，共100個名額；若在活動期間，完成公(自)費流感及新冠疫苗接種者，可再獲得1次抽獎機會，頭獎為iPhone 17手機共5名(顏色隨機)，未獲頭獎的民眾可再抽1,000元超商禮券共100名。今年度民眾接種疫苗情形相當踴躍，呼籲符合公費資格且尚未接種之民眾，儘速前往疫苗合約醫療院所接種，不僅獲得免疫保護力，還有豐富大獎等著您。

圖/嘉義市衛生局長廖育瑋呼籲民眾接種流感及新冠疫苗。記者黃信峯翻攝

嘉義市政府衛生局與疾病管制署及全聯福利中心攜手合作，於嘉義市全聯指定門市設置2場免費社區接種站，便利民眾就近接種疫苗。2場接種站分別於11月8日上午9-12時在全聯民權店(嘉義市東區民權路177號)、11月15日上午9-12時在全聯興業西店(嘉義市西區興業西路245號)提供新冠和流感疫苗接種服務，凡在此兩場接種站完成接種任一疫苗之民眾，可獲得全聯提供的健康好禮1份(每人限領一份)，籲請民眾把握機會，攜帶健保卡及相關證明文件前往接種(施打對象及攜帶之證明文件詳情請見宣導單)。

圖/嘉義市衛生局長廖育瑋關心接種疫苗情形。記者黃信峯翻攝

衛生局疾病管制科長盧敏琪提醒，流感疫苗及新冠疫苗可同時接種或間隔任何時間接種，接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，請民眾儘早接種，保護自己與家人。除透過接種疫苗防範病毒威脅，民眾平時仍應落實正確勤洗手，養成良好個人衛生習慣，以降低病毒傳播風險。有關流感及新冠疫苗合約醫療院所和社區接種站等相關訊息可至衛生局官網/主題專區/疫苗專區(https://gov.tw/kAP)查詢；也歡迎電洽衛生局詢問(05-2338066)。

更多引新聞報導

新港藝術高中「奉藝聯展」奉天宮開幕 喜迎慶祝創校20週年

金價飆漲5成！出國帶黃金小心超標 8個月查獲市值破700萬

