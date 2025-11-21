嘉市攜手醫院推「聰明用藥」四不一要原則 共同遏止抗藥性威脅

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】世界衛生組織(WHO)訂定每年11月18日至24日為 「世界抗生素週」，嘉義市政府衛生局響應本政策，結合轄區醫療夥伴分別於本(114)年20及21日在陽明醫院及嘉義基督教醫院，以 「Act Now：保護我們的現在，確保我們的未來」 為主題，共同向市民傳達正確的抗生素用藥知識，正視抗生素抗藥性（AMR）對全球生態及公眾健康造成的嚴峻威脅。

20日在陽明醫院門診區，由藥師以趣味互動問答，向民眾宣導細菌抗藥性知識，提高民眾用藥認知。今（21）日於嘉義基督教醫院於門診藥局區與民眾分享抗生素的發展歷程和正確使用觀念。透過宣導活動，呼籲民眾落實「四不一要」原則：不主動要求抗生素、不隨便自己購買抗生素來吃、不吃他人的抗生素、不隨便停藥，以及要遵守醫囑使用抗生素以遏止抗生素抗藥性威脅。

衛生局呼籲市民，抗生素是社會共享的珍貴資源，其有效性與每一位民眾的用藥行為息息相關。「聰明用藥」是保護自身健康，更是維護全球公共衛生的重要責任。有關抗生素使用相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打衛生局05-2338066轉疾管科洽詢。

圖說：嘉義市政府衛生局響應世界衛生組織(WHO)「世界抗生素週」，結合轄區醫療院所，透過衛教和宣導活動，呼籲民眾落實遵守醫囑使用抗生素以遏止抗生素抗藥性威脅。（照片：記者劉芳妃攝）