嘉市教保輔導團共識營登場 深化專業增能接軌幼教新趨勢

嘉義市教保輔導團12日於市立幸福幼兒園舉辦「114學年度共識營暨增能研習」，邀集輔導團團員齊聚一堂，透過專業對話與研習交流，掌握幼兒教育發展趨勢與實務脈動，期望進一步強化輔導團的專業視野與教保現場的支持能量。

↑圖說：教育處處長郭添財肯定輔導團長期在本市幼兒教育專業發展上的努力與貢獻。（圖片來源：嘉義市教育處提供）

教育處長郭添財代表市長黃敏惠到場致意，肯定教保輔導團長期投入嘉義市幼兒教育專業發展的努力與成果，並表達對此次增能研習的高度支持。他指出，幼兒教育需仰賴家庭、學校、社區與專業系統的共同合作，而教保輔導團正是連結政策與現場的重要專業支援者，市府未來也將持續挹注資源，協助輔導團精進專業，全面提升幼兒學習與照顧品質。

↑圖說：林妮燕教授帶領團員理解社會情緒學習（SEL）對幼兒適應與學習的重要性。（圖片來源：嘉義市教育處提供）

教育處說明，本次研習以「社會情緒學習」與「科技治療」為雙主軸，內容緊扣當前幼教關鍵議題。首先邀請林妮燕教授以「讓SEL走進幼兒園，開啟幸福教育的新篇章」為題，深入解析社會情緒學習在幼兒園的核心內涵、推動策略與實務經驗，強調情緒調節、人際互動與自我認知等能力，對幼兒學習適應與身心發展具有關鍵影響。隨後由高致娟博士分享「AI技術在嬰幼兒與兒童八大能力篩檢及訓練的運用」，介紹人工智慧在幼兒發展篩檢、能力訓練與教保支援上的應用趨勢，協助教保人員及早發現幼兒需求並提供適切介入，展現科技導入幼兒教育的嶄新可能。

↑圖說：高致娟博士介紹人工智慧於幼兒發展篩檢、能力訓練及教保支援的應用趨勢。（圖片來源：嘉義市教育處提供）

此外，郭添財也於當日關心幸福社區教保中心的新建工程進度，期盼工程完工後，能成為嘉義市推動育兒友善城市的重要據點，讓育兒支持從家庭延伸至社區，逐步建構更完善、可近性的公共育兒支持體系。

