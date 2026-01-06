嘉市教育再傳捷報 世賢附幼奪教學卓越金質獎、兩校長獲領導卓越肯定

教育部教學卓越獎素有教育界「奧斯卡」之稱，嘉義市114年度教育成果再獲中央肯定。世賢國小附設幼兒園以「走入綠園道 黃金寶藏在我嘉」教學方案，榮獲教育部教學卓越獎幼兒園組最高榮譽金質獎；精忠國小則以「精忠響金鐘 GLOW永續學」方案，獲國小組佳作。同時，民族國小校長陳文瑜與玉山國中校長鄭振銘，分別以「帶人帶心，贏造品閱美校園」及「玉山六軸･問頂高峰」的辦學理念，榮獲教育部校長領導卓越獎，展現嘉義市深厚而穩健的教育實力。

↑圖說：世賢國小附幼獲教學卓越獎金質獎(左圖)，精忠國小獲教學卓越獎佳作(右圖)（圖片來源：嘉義市教育處提供）

四校校長於6日在市務會議中轉呈獎項，與市府團隊共享榮耀。嘉義市長黃敏惠表示，每一項榮譽都是校長與教學團隊長期耕耘的成果，感謝第一線教育工作者用心投入，突破校園藩籬，將課程延伸至社區、市場、自然環境，甚至與國際接軌，為孩子打造更寬廣的學習視野。她強調，市府將持續挹注教育資源，讓教育團隊無後顧之憂，為孩子營造更優質的學習環境，傳承城市的文化與希望。

↑圖說：民族國小陳文瑜校長獲校長領導卓越獎(左圖)，玉山國中鄭振銘校長獲校長領導卓越獎(右圖)（圖片來源：嘉義市教育處提供）

教育處長郭添財指出，教育部教學卓越獎著重教師專業成長、團隊合作、創新教學與適性輔導，是全國教學品質的重要指標。世賢國小附設幼兒園在全國27所進入複選、10所入圍的幼兒園中脫穎而出，榮獲金質獎；精忠國小則在33所進入複選的國小中獲得佳作，成績亮眼。

此外，教育部自93年起辦理「校長領導卓越獎」，每兩年評選一次，旨在表揚引領學校發展、落實教育理想的校長。此次全國共有56位校長進入複選，最終僅20人獲獎，嘉義市即有兩位國中小校長同時獲得殊榮，成果難得，也再次印證嘉義市在校務領導與教育治理上的深厚實力。

