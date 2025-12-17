嘉市教育新世代成果發表會 展現官產學合作能量

記者黃音文／嘉義報導

「114年度十大旗艦計畫教育新世代成果發表會」於今（17）日在嘉義市立棒球場前廣場熱鬧登場，市長黃敏惠出席成果發表會，更與現場學生一起跳健康操。此次活動以「運動是嘉義市的城市DNA」為主題，現場匯集學校單位、運動產業代表與民間團體，展現官產學三方攜手合作的能量，活動安排各項體育表演、體育成果影片欣賞、體育攤位展示，也特別邀請114年全國運金牌選手黃政嘉到場分享運動歷程，全面呈現嘉義市推動教育新世代與運動城市的亮眼成果。

廣告 廣告

黃敏惠表示，「時時是教育，處處是課程」，市府每一年透過檢視成果，將「教育高峰」轉化為「教育高原」，以更精準的方向帶領新世代面對未來的挑戰。黃敏惠指出，嘉義市以「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」為綱領，推動身心健康、自我實現及永續教育三大主軸，並強調運動正是教育的一環，能培養孩子自我挑戰與團隊精神的 DNA。

黃敏惠說，感謝教育處、各校及體育會的共同努力，使運動社團從去年的58個倍增至今年的90個，明年目標更要達到160個，讓孩子在專業教練引導下發掘興趣；並鼓勵家長多陪伴孩子參與運動，透過運動培養尊重、包容與挑戰自我的實力，以及健康的身心。

黃政嘉則以「滴水穿石不是水的功勞，是重複的力量」金句鼓勵學生，期許年輕一代好好累積基礎、保持初心。黃政嘉感謝黃敏惠對嘉義市街舞文化深耕與推動，嘉義市是全臺唯一將街舞帶入城市治理、並每年舉辦「街舞首都」邀請各國舞者交流的城市，為新生代奠定了與世界接軌的優良基礎。黃政嘉感性表示，自己的街舞歷程起源於中正公園，每次站上國際舞台，他都堅持穿上團服，因為他不是離開家鄉去比賽，而是「帶著家鄉去比賽」，這份來自嘉義的力量讓他無所畏懼。

教育處長郭添財表示，今年度教育新世代成果展示聚焦於嘉義市學校體育與社會體育的整體發展成果，並從三大面向呈現，包括場館優化升級、基層運動紮根以及創造運動產值，具體展現嘉義市推動運動城市的多元成果與實質成效。

114年度十大旗艦計畫教育新世代成果發表會，嘉義市長黃敏惠和與會來賓合影。(嘉義市政府提供)