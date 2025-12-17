嘉市教育新世代成果發表

嘉義市十大旗艦計畫教育新世代成果發表會昨（十七）日在嘉義市立棒球場前廣場熱鬧登場，黃敏惠市長出席成果發表會，更與現場學生一起跳健康操。活動以「運動是嘉義市的城市DNA」為主題，現場匯集學校單位、運動產業代表與民間團體，展現官產學三方攜手合作的能量，安排各項體育表演、體育成果影片欣賞、體育攤位展示，也特別邀請今年全國運金牌選手黃政嘉到場分享運動歷程，呈現嘉市推動教育新世代與運動城市的亮眼成果。

黃市長表示，「時時是教育，處處是課程」，市府每一年透過檢視成果，將「教育高峰」轉化為「教育高原」，以更精準的方向帶領新世代面對未來的挑戰。黃市長指出，嘉義市以「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」為綱領，推動身心健康、自我實現及永續教育三大主軸，並強調運動正是教育的一環，能培養孩子自我挑戰與團隊精神的DNA。感謝教育處、各校及體育會共同努力，使運動社團從去年的五十八個增至今年九十個，明年目標更要達到一百六十個。