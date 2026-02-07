嘉市文財神開基祖廟迎馬年 除夕頭香贈好禮

記者黃音文／嘉義報導

農曆年即將到來，嘉義市文財殿文財神開基祖廟為喜迎馬年，文財殿主任委員吳憲育(7)日表示，文財殿循例將於2月16日除夕夜子時11點15分舉辦「開廟門不搶頭香，特別提供888位文創禮」。點「文昌燈首」贈送申請專利的文昌筆娃娃吊飾。文財殿總幹事林天河表示，今年馬年只要來拜頭香前888位可獲贈文創禮一份，新文創品孔雀吊飾及孔雀絨毛娃娃兩種擇一，前16名加碼贈送財神爺錢母，春節期間捐款送平安發財金1個。另有點燈，七星平安橋，借發財金，捐血等活動，歡迎全國各地的信眾都能夠共襄盛舉，來借發財金，讓財氣活絡、順風順水。

文財殿主委吳憲育表示，全臺唯一祀奉孔雀公，乃比干坐騎.為嘉義文財殿一大特色，因此，將文創禮品重新設計更精緻，孔雀吊飾、

孔雀絨毛娃娃、尤其文昌筆娃娃吊飾等三項，都非常討喜，文創禮品自亮相以來眾多信眾很期待，將除夕夜排隊領取或點「文昌燈首」，屆時必有一番盛況。

總幹事林天河說，嘉義市文財殿文財神開基祖廟主祀文財尊神，平時來自全台各地信眾祈求文財神保佑生意興隆賺大錢，每逢農曆過年期間文財殿人潮爆滿，特別是除夕夜前來參加拜頭香，廟方贈送孔雀吊飾及孔雀絨毛娃娃、財神爺錢母等活動，同時祈求文財神保佑信眾四時無災、八德有慶、平安發財。

林天河表示，馬年迎春節循例活動，但今年除夕開廟門不搶頭香，改為拜頭香，擲筊借發財金，七星平安橋，去年春節逾萬人走平安橋，大年除一至初五將免費發放平安圓、齋，廟方有多年經驗已準備逾3000斤，滿足信眾吃平安圓、齋求福，為響應「捐血一袋救人一命」，也有辦理捐血活動及拜天公等系列活動，農曆過年期間必吸引大批信眾，熱鬧可期。

嘉義市文財殿文財神開基祖廟主任委員吳憲育(中)拿文昌筆娃娃，總幹事林天河(左1)拿孔雀吊飾，會計主任何文朠(右1)拿孔雀絨毛娃娃。(圖/記者黃音文攝)