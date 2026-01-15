嘉市新增胃癌公費篩檢 完成6+1還可抽好禮

嘉義市府衛生局宣布115年新增胃癌公費篩檢，並同步推出「在嘉篩檢6＋1嘉馬送好禮」抽獎活動／嘉義市府提供





為落實癌症早期發現與早期治療，嘉義市府衛生局宣布115年新增胃癌公費篩檢，另為鼓勵民眾主動篩檢，同步推出「在嘉篩檢6＋1嘉馬送好禮」抽獎活動，嘉義市民即日起至10月15日止，在嘉義市醫療院所完成6項公費癌症篩檢（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌及胃癌）、成人預防保健的任一項檢查，即有機會抽中最高1萬5,000元旅遊金、iPad、餐券及家電等多項好禮，總獎金高達56萬元。

衛生局局長廖育瑋表示，胃癌長年位居國人十大癌症死因第8位，為強化早期預防，國民健康署宣布自115年起，將胃癌納入第6項公費癌症篩檢，補助45至74歲民眾終身1次「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」。民眾只需攜帶健保卡，至提供癌症篩檢服務之醫療院所領取糞便檢測套組，完成採檢並交回檢體即可。

廖育瑋局長進一步說明，幽門螺旋桿菌為胃癌的重要危險因子之一，透過糞便抗原檢測可及早掌握感染情形，有助降低未來罹患胃癌的風險。現行政策亦已放寬藥物給付規定，只要檢測確認感染，即可接受除菌治療，成功除菌率可達97%。

周莒光醫師呼籲民眾養成良好衛生習慣／嘉義市府提供

嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師周莒光補充，幽門螺旋桿菌主要經口傳染，應避免與他人共用餐具、共杯共食，並養成使用公筷母匙等良好衛生習慣，以降低感染風險。

謝俊雄醫師呼籲民眾及早發現及早治療／嘉義市府提供

謝俊雄婦兒科診所醫師謝俊雄指出，國民健康署公布112年子宮頸癌新發生人數為3,690人，好發於35歲以上婦女，平均年齡落在40至55歲。由於初期多無明顯症狀，常延誤就醫，待出現陰道異常出血時，癌細胞可能已經侵犯到骨盆腔。

謝俊雄說，子宮頸癌並非年輕女性專屬疾病，中高齡婦女亦為高風險族群。其主要原因為人類乳突病毒(HPV)感染，因潛伏期極長，即使已停經或無性生活，只要仍在建議篩檢年齡內，仍應定期接受子宮頸抹片檢查，以利早期發現與治療。

謝俊雄提到，政府特別針對35歲(80年次)、45歲(70年次)、65歲(50年次)女性，當年度可免費檢查「人類乳突病毒（HPV）」。檢查方式與子宮頸抹片檢查一樣，做抹片時可以同時進行HPV檢測，一次檢查達成「一抹二篩」，有效降低子宮頸癌和性病的風險。

另，為鼓勵市民主動篩檢守護健康，嘉義市府衛生局推出年度重磅活動「在嘉篩檢6＋1 嘉馬送好禮」活動，抽獎將於5月、9月及10月分三階段進行，年度未中獎者資格自動保留至活動結束，篩得越早、完成項目越多，中獎機會越高，讓健康投資更有感。

為讓市民篩檢更方便，衛生局同步規劃下班後及假日的社區癌症篩檢場次，攜手合約醫療院所提供貼心服務，讓忙碌生活也能輕鬆完成檢查。呼籲市民把握公費篩檢與抽獎活動時期，現在就行動，為自己篩出健康、抽中好禮。社區篩檢場次與抽獎活動辦法，請至嘉義市政府衛生局官網查詢（https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=12898）。



