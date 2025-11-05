嘉市春節禮金、中央普發現金齊發 市民共享嘉市經濟成果

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】中央全民普發現金一萬元，5日開始預登記，嘉義市政府明年同樣編列5,500萬，將在春節前，針對65歲以上長者發放一千元春節禮金，議長陳姿妏與張秀華也領銜提案，建請市府明年利用歲計賸餘普發現金三千元，市議員鄭光宏表示：「不舉債前提下，贊成普發現金讓市民共享執政與經濟成果。」

嘉義市議會第十一屆第6次定期會5日開議，首日議程「市長施政報告」，幾乎圍繞在討論「普發現金」議題上。立法院上月17日通過普發現金預算案，按照規劃時程，民眾從5日起就可以預登記入帳，最快11月12日就可以拿到普發現金一萬元。

有鑒於新竹市明年也研擬普發現金五千元，市民關切嘉義市是否跟進？陳姿妏與張秀華提臨時動議，獲鄭光宏在內共八位議員附議，提案建請市府利用113年歲計賸餘11億餘元，針對26萬餘市民，普發現金三千元，除共享經濟成果，也共度丹娜絲颱風災情低谷。

另外，針對市府明年農曆春節前，預計發放春節禮金一千元給嘉市超過五萬餘位65歲以上長者，鄭光宏也關心發放時程？發放辦法？是否排富？設籍條件？

社會處長李思賢回覆，預算經議會審議通過後，長者春節禮金預計在明年農曆年前發放，發放辦法刻正研擬中，但基本上不排富、設籍條件需在六個月以上，預計會有超過五萬名65歲以上長者受惠，希望讓大家共享這幾年來嘉義市經濟成長的成果。

鄭光宏表示，不管是長者春節禮金一千元或研擬中利用歲計賸餘普發現金三千元，只要不舉債，他都不反對，尤其今年美國對等關稅公布、消費性通膨嚴重，加上丹娜絲颱風重創市區，基層市民生活過得並不好，透過普發現金除可紓解弱勢家庭燃眉之急，更有利提振消費與經濟，他樂觀其成。

圖：嘉義市議會第十一屆第6次定期會5日開議，首日議程「市長施政報告」，幾乎圍繞在討論「普發現金」議題上。議長陳姿妏與議員張秀華提臨時動議，獲鄭光宏在內共八位議員附議，提案建請市府利用113年歲計賸餘11億餘元，針對26萬餘市民，普發現金三千元。（記者吳瑞興翻攝）