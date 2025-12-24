嘉市普發現金6000元 黃敏惠宣布「這2天」發錢

嘉義市長黃敏惠24日正式宣布為共享振興經濟成果，115年初普發市民現金6,000元。（圖：嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠今（24）日在就職七周年宣傳活動上，正式宣布嘉義市將加碼普發每位市民現金新台幣6,000元，與市民共享振興經濟成果。發放時間訂於115年1月24日及25日兩天，發放對象為114年12月8日（含）前設籍嘉義市的市民，相關細節將另行公告。

黃敏惠今天以「共好」為主題，帶領市府團隊向嘉義市民報告施政成果，細數嘉義市正大步朝「經濟共榮、社會共創、環境共生」三面向邁進，實踐「共好」。她表示，因嘉義市近年來先後歷經疫情、風災及國際經濟衝擊，市府在嚴守財政紀律下，決定善用歲計賸餘，提出「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，希望在關鍵時刻「顧民生、挺產業」。

嘉義市自2019年起營利事業銷售額連續6年創新高，家庭可支配所得也連年突破百萬元，顯示整體經濟穩健成長。黃敏惠呼籲市民在地消費，讓「市府發錢、市民花錢、嘉義市賺大錢」，創造經濟的正向循環。（龐清廉報導）