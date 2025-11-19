嘉市普發3000加碼至6000元？黃敏惠：遇很多困難正在排除

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市議會5日通過「建請市府研議辦理嘉義市民普發現金3000元」臨時動議案，地方關注發放時間點，國民黨籍議員張秀華今二度追問普發現金進度，質詢市長黃敏惠曾受訪提到「不要說3000元，發6000元也做得到」是什麼想法？黃敏惠答詢，市府嚴守財政紀律，7年公共債務為零，累計歲計賸餘28億元，完全有能力加碼發6000元，但當前嘉義市遇到很多困難，都在排除中，希望各位議員支持、做施政的後盾。

張秀華今質詢，知道市府樽節開支，才有今日歲計賸餘，甚至有市民滿心期待詢問「是不是要加碼到6000元？」表現市民的期待，了解市長對此案慎重評估，市議會就是立法單位、通過的議案沒有問題，她質詢黃敏惠曾受訪提及「不要說3000元，發6000元也沒問題」，是打從內心想加碼發到6000元？還是當下說的一句話？

廣告 廣告

張秀華並建議，議會定期會將延長5天開議，12月還將召開臨時會，希望市府提案到市務會議通過後，在此時間點向市議會提案，待市議會審議通過後發放。

黃敏惠今答詢「我要發、我想發」，市議會經議長陳姿妏、議員張秀華提案，以及不分黨派議員連署附議，為普遍民意發聲，當時心中就已經有盤算，並請財稅局、主計處盤點財政資源，上次2021年普發2000元遇到很多困難，逐一排除後才發放，現在也朝此方向努力中。

黃敏惠說，市府遵守財政紀律，應該要用就一定用、當省則省，已7年公共債務都是零，累計歲計賸餘28億元，完全有餘力可加碼發放6000元，發放後還有12億元剩餘，但仍要有對未來、長遠的規劃，現遇到很多困難，都在一一排除中。

針對議員建議發放時間點，黃敏惠將評估考慮，她也呼籲，如要發放，會比照2021年以選舉投開票所據點方式，到各里實質發放，民眾勿被詐騙。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鄭麗文上任首開鍘!中常委何鷹鷺拍抖音主張統一 國民黨祭停職處分

傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中

當新北市長普發現金？蘇巧慧表態 卓冠廷讚「殺球得分」

陸軍一口氣有4位中將職務出缺 5大作戰區指揮官「這3個」都換人

