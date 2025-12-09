嘉市普發6千元 議會12/19召開臨時會審議

嘉義市長黃敏惠今天受訪強調，嘉市為振興經濟，加碼普發6千元，完全不舉債，不影響公共及市政建設推動。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「嘉義市普發現金每人6千元計畫」今天由市府送至議會，預定於19日起議會召開臨時會進行相關審議作業，市長黃敏惠受訪強調，嘉市恪守財政紀律「會發錢也會賺錢」，為振興經濟，加碼普發6千元，完全不舉債，不影響公共及市政建設推動。

至於市民關心的發放對象、領取資格及何時可以發放？市府民政處回應表示，相關作業仍須待議會19日起召開臨時會討論後決定。

中央全民普發現金1萬元，市議會於11月5日通過臨時動議案，建請市府研議普發現金3千元。市府昨召開市務會議，通過「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，規劃每人普發現金6千元，今天向議會提出追加減預算案，建請議會召開臨時會審議。

黃敏惠說，嘉市恪守財政紀律，連續15年不舉債、連續7年維持公共債務為零，規劃每人普發6千元現金，係用累計歲計賸餘辦理，完全不舉債，也不影響公共及市政建設推動。

