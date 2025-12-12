嘉市普發6千是否跟進 盧秀燕幽默向黃敏惠喊：想跟妳借點錢

盧秀燕被問及台中市是否普發現金，幽默表示想向嘉義市長借點錢。（資料畫面）

嘉義市日前提出普發市民每人6千元的預算案，目前已送交市議會審議，台中市長盧秀燕今（12日）到嘉義出席會議時，被問及是否跟進，她坦言，六都看起來光鮮亮麗，其實都很窮，並幽默向嘉義市長黃敏惠笑稱：「想向妳借點錢。」

嘉義市推動普發現金6千元的振興措施，備受外界矚目，盧秀燕今日到嘉義市參與「中台灣區域治理平台首長會議」時被問及該議題，她表示，六都看起來光鮮亮麗，其實都很窮，台中今年不僅沒有歲計賸餘，還出現221億元的短差，其中新北市今年短差更高達889億元。

盧秀燕也開玩笑向黃敏惠表示，「如果可以的話，我想跟妳借錢」，引來現場大笑，她稱讚黃敏惠任期4屆，市政穩健，能維持健康財政並推動普發措施，是全台最好、最傑出的首長，治理穩健，是值得學習的對象。





