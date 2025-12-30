嘉市普發6000現金 明年1／24起跑 條件、領取方式一次看

嘉義市加碼普發現金6000元，市長黃敏惠今天於市務會議說明領取方式。（圖／嘉市府）

嘉義市加碼普發現金6000元，12月8日以前設籍者都可領，市長黃敏惠今天說明，民國115年1月24日、25日連續兩天上午8時30分至下午4時，市民可依通知單到指定地點領取現金，領取通知單將自115年1月16日起送達市民戶籍地址。

黃敏惠還說，若未能於主要發放日完成領取，還可於115年1月30日（周五）、1月31（周六）日及2月6日（周五）、2月7日（周六），於上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬的聯合里辦公處補領。

廣告 廣告

嘉義市加碼普發現金6000元發放對象。（圖／嘉市府）

此次普發現金的發放對象，須同時符合以下條件：114年12月8日（含）前設籍且造冊日114年12月24日仍設籍嘉義市（不含於發放日前死亡者）；另114年12月8日（含）以前出生者，於115年2月6日前辦妥出生登記並設籍嘉義市都可以領取消費金。

加碼普發現金6000元發放時間地點。（嘉市府提供）

可親自或委託他人辦理，須憑通知單、國民身分證正本及印章；受委託代領者須是年滿18歲成年人，並備妥通知單、委託書、委託人及受託人之國民身分證與印章。

加碼普發現金6000元領取方式。（嘉市府提供）

未成年人由法定代理人代領，並檢附通知單、法定代理人國民身分證、印章，以及未成年人之國民身分證、戶口名簿或戶籍謄本正本（三擇一）。

加碼普發現金6000元防詐騙。（嘉市府提供）

黃敏惠又說，因故無法於上述時段領取現金，可於115年3月2日至3月15日申請轉帳，提供線上及紙本兩種方式，相關申請網站嗣後再行公告；款項115年4月30日前撥款入帳；未於期限內領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。

更多中時新聞網報導

品冠30年如一日 暖聲巡演掀回憶殺

李聖傑哽咽泛淚 拚26年終登小巨蛋

「IU前男友」李濬榮迷戀單親媽