嘉市普發6000 馬年紅包袋來了

嘉義市副市長林瑞彥（左四）率市府財稅局團隊到文財殿參香，為馬年紅包袋過爐祈福添財氣。（廖素慧攝）

農曆春節將到，為鼓勵消費者使用雲端發票，嘉義市政府財稅局辦理雲端發票兌換「馬年紅包袋」活動，14日由副市長林瑞彥率團隊到文財殿參香，持紅包袋過爐添財運及喜氣；林瑞彥還特地提到市府即將普發6000元現金，講3次呼籲大家「在地消費」。

林瑞彥指出，將限量紅包袋、幸福米送至文財殿過爐加持，並聯手臺灣銀行嘉義分行提供象徵財富源頭的金庫「發財水」助陣，希望透過金庫財氣及香薰，成就「水動財來」，財氣好運通通來。

廣告 廣告

林瑞彥還說，嘉義市近年經濟表現亮眼，營利事業銷售額連年創新高，突破3000億元，帶動市民可支配所得連續6年達百萬元，但去年受關稅、丹娜絲風災影響地方經濟，市府將於1月24、25日普發現金6000元，減緩通膨及大環境對地方經濟的衝擊，希望將這筆錢「留在嘉義」，大家「在地消費」，讓在地店家都能賺到錢，活絡地方經濟。

財稅局為推廣公益並與民眾一同歡喜迎春，22日上午9時至12時30分將舉辦「雲端發票送愛心」活動，民眾持3張以上尚未開獎的雲端發票，可到該局兌換，禮品數量有限，送完為止，此外，紅包袋或幸福米內還隨機附贈驚喜兌換券，有超市禮券800元、超商商品卡等168份好禮，相關訊息可查詢該局臉書官網。

財稅局長洪彩燕說，春節紅包袋很搶手，龍年送紅包袋被兌換一空，今年蛇年送平安米也很受歡迎，即將迎來馬年，推出限量1200份「金馬耀富貴」紅包袋、幸福米，這款馬年限量禮設計別具巧思，結合藝術美學與吉祥寓意，傳達「年年築有春」的祝福。