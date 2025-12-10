嘉市最美鐵馬道最後一哩路優化 12日全線通行

（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉義市嘉油鐵馬道被譽為「南部最美自行車道」，市府進行第3期光環境及休憩優化工程已完工，12日可全線通行，打造白天綠蔭大道、夜晚魅力光廊的安全舒適環境。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬透過新聞稿表示，嘉油鐵馬道自民國97年由輸油鐵道轉型為自行車道以來，已成為嘉義市最具代表性的城市綠廊，深受車友與健行民眾喜愛。

張婉芬說，市府近年持續在嘉油鐵馬道推動光環境、智慧公廁與休憩節點等優化工程，打造白天為綠蔭大道、夜晚為魅力光廊環境，被網友譽為「南部最美自行車道」。第3期工程因位於縣市交界路段，市府基於共榮理念，編列經費推動，打造更完整、連續的休憩環境。

廣告 廣告

市府表示，嘉油鐵馬道第3期光環境及休憩設施優化工程，自紅瓦厝站一路延伸至嘉義縣的鴿溪寮站，從夜間照明、休憩空間到智慧科技全面升級，工程已於1日完工，將於12日開放通行。

市府說，嘉油鐵馬道最後一哩路於12日全線開通，第3期工程新增智慧公廁，具備人流偵測、耗材監測功能等，提供完善友善設施。

另外，市府為防止機動車輛違規進入鐵馬道，除既有2處AI車牌辨識暨語音警示系統外，全線再新增6處偵測點，即時偵測、即時提醒，讓鐵馬道更加安全友善。（編輯：謝雅竹）1141210