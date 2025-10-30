嘉市東、西區公所臉書遭冒名 免費課程「扯」上「虛擬貨幣假投資」詐騙

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】近來，嘉義市東、西區區公所臉書粉絲專頁陸續傳出遭不法分子冒名成立假帳號，手法之「扯」，連立委王世堅的金句「沒有最扯，只有更扯」都適用！詐騙集團假冒公所名義，以「免費健走、太極拳、瑜伽」等課程誘騙民眾，最終目的是將被害人導向「虛擬貨幣假投資」詐騙。所幸在區公所迅速反應得宜、嘉義市政府警察局局長陳明志親自督軍、立即展開偵辦下，查獲面交車手，有效遏止詐騙擴散。

本案緣於114年10月5日傍晚，東區區公所職員發現有假冒的臉書專頁，發布多項免費課程招募訊息，並要求民眾點擊連結加入Line好友留下個資。東區區公所主任吳勇杰接獲通報後，立即撥打165反詐騙專線，並在第一時間於區公所官方臉書上發布澄清訊息，提醒民眾切勿上當，隨即前往嘉義市政府警察局刑事警察大隊報案。隔天，西區區公所臉書亦出現同樣遭冒名狀況。

警方深入偵辦發現，這些詐騙集團先以「公務機關」名義取信民眾，用「免費課程」當作誘餌，民眾一旦加入Line好友，隨即會被引導至假投資群組或平臺，謊稱可利用交易平台漏洞賺取高倍率報酬，並可獲取每月穩定配息，僅需將現金兌換成虛擬貨幣再入金給團隊代為操作即可。這種從「區公所課程」轉為「虛擬貨幣投資詐騙」的套路，堪稱「沒有最扯，只有更扯」，讓許多不諳網路陷阱的民眾可能上當受騙。嘉義市政府警察局局長陳明志高度重視此類假冒公務機關的詐騙行為，立即指示刑事警察大隊將此案列為重點，成立專案小組，運用科技偵查手段，誓言將詐騙集團一網打盡。由於區公所反應迅速、報案及時，為警方爭取了寶貴的偵辦時間。經專案小組連日追查，成功掌握詐騙集團活動軌跡，順利查獲涉嫌面交取款車手。

依據「165打詐儀錶板」統計數據分析，嘉義市114年1至9月平均每月受理詐欺168件、財損8,021萬元，相較於113年8至12月平均每月受理件數減少17.7％、財損減少36.1％，對於詐欺的發生、財損的金額，都呈現顯著的成效，嘉義市在市長黃敏惠帶領下，整合市府各局處團隊公私協力、擴大防詐宣導，嘉義市詐欺案件呈現緩降趨勢。在114年9月攔阻成效方面，共攔阻21件總計934萬餘元、查緝詐欺集團5團58人、查扣不法所得595萬餘元；在防制提領熱點部分，查獲外籍提領車手8名，均為馬來西亞籍，其中1名車手身上甚至查扣多達50張金融卡，經嘉義地方檢察署聲請羈押，也經法院全數裁定准予羈押中，強力斬斷提領車手。

嘉義市政府警察局局長陳明志表示，嘉義市在打詐識詐工作初見成效，但詐騙手法不斷翻新，唯有全民共同提升警覺、齊心識詐並學會如何查證，才能有效降低受害風險。警察局將持續結合市府各局處、社區團體與在地民眾力量，推動全民識詐、全民打詐，形成共同防護網，攜手打造安全宜居、永續幸福的嘉義市。

圖：近來，嘉義市東、西區區公所臉書粉絲專頁陸續傳出遭不法分子冒名成立假帳號，詐騙集團假冒公所名義，以「免費健走、太極拳、瑜伽」等課程誘騙民眾，最終目的是將被害人導向「虛擬貨幣假投資」詐騙。所幸在區公所迅速反應得宜報警逮捕車手。（照片嘉義市警局提供）