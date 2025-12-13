嘉市林森國小與美國加州拉法葉小學締結國際合作 正式簽署MOU

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市林森國小長期推動國際教育，致力培養學生具備全球視野與多元素養。12月11日上午，林森國小與美國加州洪堡郡拉法葉小學簽署合作備忘錄（MOU），建立兩校正式之策略夥伴關係。

嘉義市在黃敏惠市長的帶領下，以「幸福城市、國際共好」為核心願景，積極推動以學生為中心的人本教育政策，特別強調國際教育的重要性。黃敏惠市長指出，唯有讓孩子走向國際，才能真正迎向未來；因此市府持續打造「國際教育城市」，深化跨國交流及強化教師國際專業，更支持國中小拓展海外夥伴學校，以提升嘉義市在全球教育網絡中的能見度。

廣告 廣告

教育處黃媛楟副處長致詞時表示，期盼透過這次合作備忘錄的簽署，建立兩校永續合作的關係，並讓兩校師生在教學、課程與文化理解方面，都能獲得豐碩的成果；同時也希望嘉義市的文化能被更多國家看見，展現嘉義市的魅力與軟實力。

在市府政策推動下，林森國小與美國加州拉法葉（Lafayette）小學 Nick 老師於114年8月透過「共學世界、雙語在嘉」交流活動展開課程交流討論；拉法葉小學教師團隊返國後，雙方即刻啟動學生錄製「自我介紹」及「在地文化特色介紹」影片的互動課程，讓兩地學生以影像呈現生活樣貌與文化風情。同時，兩校也共同準備寄送「文化盒（Culture Box）」，以實物展現在地故事，使交流更具深度與溫度。

本次簽署活動特別邀請美國加州洪堡郡教育局副廳長（Vice Superintendent）Dr. Colby Smart 與加州拉法葉小學 Brownfield 校長線上參與；臺灣方面則由嘉義市政府教育處黃媛楟副處長、郭友銘科長、林森國小吳育楷校長及家長會盧怡伶會長共同出席，展現市府與學校共同推動國際教育的高度重視。

活動由林森國小直笛隊以優美演奏揭開序幕，象徵以音樂跨越語言與文化界線，開啟交流的新篇章。雙方同時準備具有在地特色的紀念品交換，其中林森國小特別致贈校服、交趾陶、茶葉及學校特色小物，以具文化象徵性的禮品傳達誠摯情誼，展現嘉義的文化底蘊與林森國小的教育特色。

此次MOU的締結，象徵兩校將在課程共備、教師專業交流、學生文化互動及全球議題合作等多面向展開長期而穩定的夥伴關係。林森國小吳育楷校長表示，未來將持續深化國際教育，讓世界走進校園、也讓林森國小的孩子走向世界，並在真實交流中培養批判思考、跨文化理解與國際素養，延續「讓孩子帶著嘉義走向世界、讓世界看見嘉義」的教育理念。

圖說：嘉義市林森國小長期推動國際教育，致力培養學生具備全球視野與多元素養。12月11日上午，林森國小與美國加州洪堡郡拉法葉小學簽署合作備忘錄（MOU），建立兩校正式之策略夥伴關係。（記者吳瑞興翻攝）