嘉市林聰明沙鍋魚頭被指餐點有蟑螂 2店休業整頓

（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市知名小吃林聰明沙鍋魚頭光華分店日前遭網友爆料外帶餐點發現蟑螂，衛生局連同稽查中正本店，23日複查無缺失；店家公告光華店休業無限期整頓、本店則停業至28日。

嘉義市衛生局副局長莊美如今天告訴中央社記者，網路上發現林聰明沙鍋魚頭光華分店被網友上網爆料，指外帶餐點中發現蟑螂，21日發現當天即派員前往光華分店及中正路的本店稽查，僅發現部分小缺失。

莊美如表示，後來網路上又有網友爆料，指數月前前往林聰明沙鍋魚頭消費，在湯底發現有殘留塑膠帶；衛生局人員並於23日再度前往中正本店及光華分店進行複查，均符合標準。

林聰明沙鍋魚頭基於全面落實食品安全與環境衛生標準，昨天在官網張貼營運調整公告，光華分店即日起自主休業進行無限期整頓，全面檢視環境、流程與管理標準，完成前將不恢復營業。

另外，中正路門市自即日起停業至28日，進行全面清潔消毒與流程檢視，完成後視改善進度彈性復業。在22日、23日自主休業期間，請病媒公司前來門市與街區全面消毒措施。

林聰明沙鍋魚頭並啟動顧客服務專責窗口，提供顧客諮詢服務，消費者若有任何需求或意見反映，可透過官方社群平台聯繫。（編輯：林恕暉）1141225