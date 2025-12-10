嘉市校園防詐 小尖兵出動

嘉義市政府十二月九日啟動新永續出發「預防犯罪由我做起│校園防詐小尖兵」計畫，黃敏惠市長率領市府團隊攜手市議會、教育部嘉義市聯絡處、女童軍會、童軍會、家長協會、SMART莊信棠、國際舞團「築夢者」哈利、嘉義出身的「美秀集團」冠佑齊聚現場，與各級學校校長及警察人員共同響應「打擊詐騙，人人有責」，攜手打造從校園延伸到家庭、擴散至社區的全民防詐安全網。

黃市長現場並與學生共同體驗全新設計的數位「防詐偵探任務」遊戲，期望學生透過寓教於樂的方式把防詐知識帶回家。

黃市長表示，鑑於目前詐騙案件層出不窮，且受害對象不分年齡層，尤其許多年輕人因不瞭解而受騙，導致社會傷害程度極高，因此決定由警察局發起跨局處整合，特別是從校園扎根，推動「防詐小尖兵」計畫。

黃市長強調，市府希望從根本解決問題，將防詐工作從基層做起，以「識詐」為起點，目標是讓嘉義市成為詐騙集團最不喜歡、壞人不敢來的城市。這項計畫整合了學校、教育部校外會、各類社團、網路資源，並走入社區里鄰，共同推動「識詐、打詐、防詐」的觀念。

警察局將八種最常見的詐騙類型、犯罪手法及預防方法設計全新的數位「防詐偵探任務」遊戲，學生在期限內完成任務並積極分享防詐知識，不僅能讓家人、朋友、鄰居一起提升防詐意識，可獲得深受孩子喜愛的「警察大白熊」限量周邊文創品。市府表示，希望透過遊戲化學習，讓防詐教育更貼近生活，也更容易擴散。把防詐知識從教室帶回家，再帶進整個社區。教學相長、親子共學的影響力，也會是公私協力、全民守護的最強助力。