嘉市檢察官退休 嘆詐騙讓警力崩潰

嘉義地檢署檢察官王輝興（右）將退休，檢察長蔡宗熙（左）致贈禮物給予祝福。（廖素慧攝）

嘉義地檢署檢察官王輝興曾破獲國內數一數二大宗的盧伯賢跨國洗錢案，他將提前於12月退休，26日由檢察長蔡宗熙致贈紀念禮物。王輝興感嘆詐騙猖獗，近年來詐騙案占刑案逾50％以上，拖累檢警人力幾乎被壓垮。

民國95年間，王輝興指揮警方查獲兩岸三地最大六合彩總組頭盧伯賢跨國洗錢及網路簽賭案，查扣犯罪所得高達86億元，國內司法沒收約23億元，另近64億元被匯至香港銀行沒有追回，當時轟動兩岸三地，堪稱國內治安史上數一數二的跨國洗錢案。

王輝興24年檢察官生涯辦過多起社會矚目案件，包括10大槍擊要犯薛球及陳益華綁架前台中市副議長張宏年勒贖案、103年基隆沿海查獲大陸漁船走私愷他命毒品692公斤，是罕見大量毒品案。

偵辦重大刑案備受肯定，但最讓王輝興記憶深刻的是，當檢察官菜鳥時曾處理一件車禍死亡案，死者是隔代教養長大的20歲男子，關係疏離的父親聲稱兒子要器捐，因有多位待捐者急需器捐救命，等不及查驗的法定程序走完，王輝興天人交戰，最後在「情理法」考量下，讓醫院進行器捐，再核實法定程序無誤。

王輝興提到近年來詐騙猖獗、毒品氾濫，詐騙案占刑案逾50％，其次是毒品案，他感慨詐、毒逐年增加，幾乎癱瘓檢警。