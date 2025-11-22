嘉市殯葬所一棵樹葬逾20先人 議員促市府擴充樹葬區
〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市殯葬管理所設有璞真園、如意園兩區樹葬區，市議員傅大偉日前質詢關心樹葬議題，他說，璞真園第一樹葬區鄰近火化場，因高溫炎熱影響樹木生長，且兩區樹葬區一棵樹可畫2、3圈，一圈就挖樹穴10餘個，部分樹木已挖3圈，葬有逾20名先人，先人骨灰因永久樹葬，留下的鈣、磷等物質也會造成樹木「營養過剩」、難生長成蔭，建議嘉義市政府民政處儘快規劃第三樹葬區，同時規劃擴充禮儀廳、納骨塔等設施。
民政處長林家緯答詢表示，嘉義市殯葬園區位於嘉義縣，且涉及山坡地開發，樹葬區起初僅492個穴位，近年增為2961個，第二樹葬區範圍更遼闊，預估可擴充到4000個穴位。
林家緯說，依樹葬理念是「不立碑、不立墓」，先人骨灰回歸自然，讓土地循環永續利用。市府正辦理聯外道路拓寬及新建第三期道路工程，待道路闢建完成，會進行後續擴充禮廳、多元葬區、納骨塔等設施相關規劃。
傅大偉質詢提到，現有禮儀廳共6間，遇到大日子時，民眾舉辦告別式預約不到，選擇到私人生命紀念園區舉行，然而與嘉義市殯葬所費用相比高昂，增加民眾喪葬經濟負擔，建議市府擴建第二區禮儀廳，讓民眾勿因此傷腦筋。
嘉市殯葬所長凃喬齡表示，現有景德、景福、福安、福德、懷恩、懷德堂等大、中、小規模6間禮儀廳，另設有6間多功能祭拜空間，目前因火化遺體數量每天上限32具，較以往48具已經大幅下降，禮儀廳並非每天都有人登記使用，如遇大日子或有的民眾告別式時間不長，一間一天可排到3場。
凃喬齡說，樹葬區每棵樹下的樹穴，是以同心圓方式逐圈往外增加穴位，並非同一樹穴上再挖再葬；夏天高溫才容易導致有樹木枯萎情形，一旦樹木枯萎也會再重新種植。
