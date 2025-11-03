嘉市民族國小勇奪「節約能源創意七十二變－小劇場創作競賽」全國第三

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市民族國小於於11月1日參加經濟部能源署舉辦的「114年度國民中小學節約能源創意七十二變－小劇場創作競賽」決賽，在全國眾多參賽隊伍中脫穎而出，以作品《神祕寶藏》榮獲全國第三名佳績，表現亮眼。

民族國小多年來致力推動能源教育，為嘉義市能源教育的標竿學校，曾於112年度榮獲全國南區能源教育標竿學校金獎。此次再度獲得全國肯定，充分展現該校長期深耕節能教育的卓越成果。

黃敏惠市長表示，全球環境變遷帶來的挑戰不容忽視，面對能源資源的有限性，更需要從教育紮根，嘉義市更是致力推動永續教育，培養下一代珍惜能源、愛護環境的觀念。市府期望透過能源教育，讓孩子們從生活中實踐節能減碳，成為守護地球的環保小尖兵。

教育處郭添財處長指出，嘉義市政府積極推動完善的能源教育環境，各校亦發展多元課程與創新教學，期望學生能在潛移默化中理解節能的重要性，培養珍惜資源的生活態度，讓永續的理念深植心中。

民族國小陳文瑜校長表示，學校團隊從劇本創作、初審、複審到決審一路奮戰，《神祕寶藏》能獲得評審青睞，是全體師生與家長共同努力的成果。從構思、排練到正式演出，孩子們展現出對能源議題的理解與創意，也充分體現了學校長期推動能源教育的豐碩成果。

圖：嘉義市民族國小於於11月1日參加經濟部能源署舉辦的「114年度國民中小學節約能源創意七十二變－小劇場創作競賽」決賽，在全國眾多參賽隊伍中脫穎而出，以作品《神祕寶藏》榮獲全國第三名佳績，表現亮眼。（記者吳瑞興翻攝）