嘉市民族國小西側二期公辦都更招商說明會 黃敏惠期盼吸引全國投資目光共築市中心新亮點

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府積極推動「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，為向各界說明招商條件及開發願景，分別於嘉義市鈺通大飯店及臺北市寒舍艾美酒店舉辦招商說明會，今(19)日於嘉義市鈺通大飯店舉辦，為「民族國小西側二期公辦都更」招商案揭開序幕，黃敏惠市長到場歡迎各界踴躍參與投資，現場除中央單位、各公有土地管理機關代表外，亦吸引眾多建設公司、不動產開發公會、保險業及資產管理公司踴躍參與，現場互動熱絡，圓滿成功。

黃敏惠市長表示，嘉義市持續推動都市更新，因應極端氣候與城市發展需求，透過整體規劃與跨部門整合，為下一代打造「全齡共享、世代宜居」的城市環境。市府率先進行民族國小旁第一期公辦都更，為中彰投雲嘉地區首例公辦都更，第二期將於市中心約2,976坪精華地段導入商業機能、社會住宅等多元設施，結合民間投資動能，帶動城市再發展。市府現已正式啟動招商，黃敏惠市長歡迎各界把握難得的核心區位投資機會，共同參與打造嘉義市城市新樣貌。

黃敏惠市長提到，「民族國小西側二期公辦都更案」是嘉義市近年來市中心規模最大、條件最優的公辦都市更新招商案件之一，基地位處民族路、吳鳳北路重要節點，鄰近文化路商圈與多項生活機能，具備極高發展潛力。市府透過公辦都更方式，引入民間資源與專業，期盼打造結合居住、商業及公共服務的城市新核心。

都市發展處許懷群處長進一步說明，本案基地面積約9,837平方公尺，土地權屬單純，皆為公有土地，已完成各公地主協議整合，並自114年12月30日起正式公告招商，預估投資金額超過50億元。未來開發除住宅及商業機能外，亦規劃社會住宅、公共停車場及多項社會福利設施，兼顧都市發展與公共利益。

市府團隊與顧問公司於招商說明會現場中，就基地條件、開發構想、公益回饋及招商機制進行完整說明。現場意見交流部分，與會來賓關心的議題包括：市府分回之房地要如何處理、基地內有無珍貴老樹、2,600萬元是否由實施者捐贈、可否申請容積移轉、基地變更商業區審定未發布之程序、廠商須提供近三年之營利事業所得稅證明的資格等，皆由市府都市發展處及規劃單位一一說明。市府都發處也強調針對招商文件有疑義者，可於115年1月29日前行文市府申請釋疑，市府會115年2月28日前統一回覆，供有意願之廠商參考。

市府將於115年1月28日在臺北寒舍艾美酒店辦理第二場招商說明會，誠摯邀請有投資意願之業者踴躍參與，共同為嘉義市打造更宜居、具競爭力的城市環境。

圖：嘉義市政府積極推動「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，為向各界說明招商條件及開發願景，分別於嘉義市鈺通大飯店及臺北市寒舍艾美酒店舉辦招商說明會，今(19)日於嘉義市鈺通大飯店舉辦，為「民族國小西側二期公辦都更」招商案揭開序幕。（照片嘉義市政府提供）