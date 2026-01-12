嘉市消防節祈福捐血並行 同步宣布四大消防安全補助政策

嘉義市消防局12日於國定古蹟嘉邑城隍廟舉辦「115年119消防節城隍諸神暨水德星君祈福、公益捐血暨政令宣導活動」，由消防局長郭立昌率領消防、義消人員、志工夥伴及城隍廟董監事團隊共同參與，透過傳統祈福儀式為第一線消防人員祈願執勤平安，也為城市防災安全注入祝福與力量。

↑圖說：嘉義市消防局參拜城隍廟，祈願城市安定、消防同仁執勤順遂。（圖片來源：嘉義市消防局提供）

郭立昌在活動中宣布嘉義市今年同步推出四大消防安全補助政策，聚焦住宅防火與用氣安全，包含住宅用火災警報器、瓦斯定時開關、燃氣熱水器更換或遷移，以及老舊集合住宅消防設備修繕補助，期盼從源頭降低火災與一氧化碳中毒風險，全面強化市民居住安全。

郭立昌表示，市府特別針對生活或避難弱勢族群及高風險住宅，提供外掛式瓦斯爐自動關閉器全額補助安裝，降低烹飪不慎引發火災的可能；同時，對於94年12月31日前取得使用執照、符合條件的六層樓以上集合住宅，開放由管委會申請消防安全設備維護修繕補助，提升社區整體防災能量。另針對燃氣熱水器安裝不當的住戶，補助遷移或更換，以預防一氧化碳中毒事故，並持續推動住宅用火災警報器補助，補齊居家早期預警防線。

↑圖說：消防局長郭立昌(左)致贈感謝狀，感謝嘉邑城隍廟連續10年提供場地，協助市府與民間共同辦理捐血及祈福活動。（圖片來源：嘉義市消防局提供）

郭立昌指出，嘉義市是全台第二個推動此類集合住宅消防修繕補助的縣市，補助條件與金額更優於先行的新竹市。今年相關補助預算約編列1,000萬元，補助比例為實際修繕金額的40%，每案最高可補助25萬元，展現市府對公共安全的高度重視。

活動中也結合公益捐血行動，郭立昌感謝嘉邑城隍廟連續10年提供場地，促成市府與民間攜手推動祈福與捐血活動，今年捐血目標約300人次，呼籲市民踴躍挽袖響應，為醫療體系注入即時血源。

↑圖說：嘉義市政府今年共推出4項消安補助政策。（圖片來源：嘉義市消防局提供）

此外，嘉義市消防局近年積極推動「防災士培訓」，透過防災與急救課程，強化民眾自助互助能力。郭立昌指出，目前已完成超過1,400人次培訓，今年市府也將在兩個區公所成立防災協作中心，於天然災害發生時啟動收容安置與協調機制，並結合NGO團體與防災士力量，讓公私協力成為城市防災的重要後盾。

