嘉市消防節至城隍廟祈福 並舉辦捐血活動推四大消安補助

【記者 吳瑞興 劉芳妃／嘉義市 報導】嘉義市消防局今(12)日於國定古蹟嘉邑城隍廟舉行「115年119 消防節城隍諸神暨水德星君祈福、公益捐血暨政令宣導活動」。嘉義市消防局長郭立昌率消防局同仁、警義消、志工夥伴與城隍廟董監事團隊共同參與，為消防、義消同仁祈福，也祈願城市安定、消防同仁執勤順遂。郭立昌局長今日亦於記者會宣布4項消安補助政策，包含老舊集合住宅消防設備修繕補助、補助住宅用火災警報器（住警器）、瓦斯定時開關，以及燃氣熱水器更換或遷移補助等。

郭立昌局長說明，市府今年共推出4項消安補助政策，包含補助住宅用火災警報器（住警器）、瓦斯定時開關，以及燃氣熱水器更換或遷移補助等。相關補助措施包括：

郭立昌局長強調，嘉義市為全臺第二個推動此類補助的縣市，且嘉義市的補助金額更高過首個推出的新竹市。嘉義市此項目今年編列的補助預算約為1,000萬，補助金額為補助項目之維修總金額的40%、每案最高25萬元。

消防局長郭立昌表示，感謝嘉邑城隍廟連續10年提供場地，協助市府與民間共同辦理捐血及祈福活動。郭立昌局長提到，今年捐血活動目標約300人次，呼籲市民朋友踴躍捐血。

嘉義市消防局今年也同步推動「防災士培訓」課程，教導民眾防災知識、急救課程，讓民眾在災難發生時可以自助、互助。郭立昌局長指出，目前防災士培訓已完成1,400多人次。市府今年也將在兩個區公所成立防災協作中心，輔導區公所於天然災害時啟動收容安置工作，並結合NGO團體及防災士協作，協調公部門與民間力量共同投入防災作業。

圖說：嘉義市消防局今於國定古蹟嘉邑城隍廟舉行「115年119 消防節城隍諸神暨水德星君祈福、公益捐血暨政令宣導活動」，也呼籲市民朋友踴躍捐血。（圖：記者吳瑞興 翻攝）

