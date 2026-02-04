嘉市清潔週辦回收兌換活動

每年春節前一週為「國家清潔週」，配合民眾除舊布新、年終大掃除的生活習慣，嘉義市政府環境保護局將 辦理「金馬除舊布新」回收兌換活動。透過回收兌換與年節宣導，提醒市民重視居家環境整潔與資源正確回收；參與二月七日首日活動還有機會抽到「馬年吉祥」新年福袋，孫意惇局長呼籲，年節大掃除期間，民眾應落實「住家周邊二公尺內環境清潔責任」，主動清掃門前道路、騎樓及排水溝，並確實清除積水容器，以防範病媒蚊孳生；家中整理出的回收物務必依規定正確分類回收，不用品捐贈或再利用，以延長物品使用壽命。

嘉義市政府環境保護局表示，該活動指定回收物包含廢乾電池、廢鋰電池、行動電源，以及含有不可拆卸電池之廢棄小型家電或玩具，於活動首日再加碼回收項目包括廢高壓容器、舊衣及堪用小家電，活動地點將於家樂福嘉義店B1入口處辦理，當日參與兌換活動者，還能參加抽福袋活動。

嘉市環保局說明，八日至二月十一日期間，民眾亦可前往家樂福嘉義店、振宇五金及大利多生活百貨大賣場等合作門市的服務中心或櫃檯進行回收兌換。