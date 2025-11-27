嘉市湖子內環保場3年失火3次 市府擬增設水塔、熱顯像監視器

嘉義市湖子內環保暫置場26日冒出熊熊烈火，濃煙直竄，火勢猛烈。（民眾提供）

嘉義市湖子內環保用地26日冒出熊熊烈火，禍首指向廢彈簧床釀災，燒出此地區3年來3次大火，也燒出民眾怒火，議員27日強烈要求市府嚴防火警，市環保局表示，彈簧床將委外去化，並以AI科技強化環保暫置場的消防管理。

嘉義市議員黃露慧27日質詢湖子內環保暫置場3年失火3次，燒出民眾怒火，環保局長蕭令宜答詢。（民眾提供）

市議員黃露慧質詢指出，26日湖子內環保暫置場發生大火，濃煙密布，市民驚恐，火可以撲滅，但可能會燒毀市民對市府的信任，連續3年3次大火，這不是意外，是制度失靈，3次失火原因有找到嗎？若有改善作為，為何一燒再燒？

市議員王浩也說，湖子內環保用地竟連續3年大火，先前每次環保局的預算都獲得議員們支持，但結果卻是一燒再燒，對得起嘉義市民及鄰近的嘉義縣民嗎？環保用地火災造成空汙，環保局對民間資收場火警會開罰空汙，卻不會自罰。

蔡姓市民說，湖子內廢棄物堆置場近幾年來連連失火已不只3次，令人質疑市府對此場地的管理有問題，而燃燒的廢棄物造成空汙，居民擔心自身健康，市府是否應補助做低劑量肺部電腦斷層檢查？

市府環保局長蕭令宜說，該環保暫置場已設置門禁管控，且保全24小時巡視園區，堆置廢棄物也有區隔，26日中午12時30分才剛巡查完畢並無異常，下午1時43分許發生火警，研判是氣溫變化太大造成自燃，回收的廢棄彈簧床燃燒起來，以後廢彈簧床將委外去化，不再暫置於場內。

蕭令宜還說，約15公頃的環保園區，目前有3項工程進行，暫置場能容納的回收量有限，會持續加速去化各類廢棄物，也籲請市民做好垃圾減量及資源分類，從源頭減少廢棄物量。

市府環保局表示，環保用地目前以保全管制及防火區隔，並加強巡查，將架設AI影像辨識系統以進行煙霧與火焰即時偵測，後續將增設水塔（每座約可儲水5噸）、移動式水帶及外接移動式幫浦，並於廢棄物暫置區廣設具即時警示功能之熱顯像監視設備，以強化火災預警及應變能力。

