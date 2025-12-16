嘉市爭取6案人行安全計畫 中央表示原則全部支持

立法院內政委員會王美惠委員偕同內政部政務次長董建宏、國土管理署長吳欣修等人現地考察嘉義市政府本次提案其中3案內容/嘉義市府提供





嘉義市政府今（114）年10月28日提送「永續提升人行安全計畫」第4階段提案申請共計6案，總經費約2億1,266萬3仟元(中央84%，嘉義市府16%)，包含學童通學環境改善工程1案、人行道改善工程2案、易肇事路口改善工程及規劃3案，內政部國土署將於12月19日召開提案評選會，今天（15日）中央來現地考察後表示，「原則全部支持。」

立法院內政委員會王美惠委員偕同內政部政務次長董建宏、國土管理署長吳欣修等人，於審議前現地考察嘉義市政府本次提案之志航國小西側門增設人行步道工程、文化路(噴水圓環至林森西路)道路改善工程及民權路(啟明路)至民權東路人行道改善工程等3案內容。嘉義市政府由工務處副處長余成鈺率隊簡報說明改善內容，中央原則全部支持予以補助。

另針對115年中央對嘉義市永續提升人行安全計畫補助款，明(115)年度原預計編列人行道改善總經費約2億1,880萬2仟元，其中中央需負擔之補助款1億8,379萬3仟元，惟明(115)年度僅分配9,648萬9仟元一般性補助款，中央補助款尚有至少8,730萬4仟元之經費缺口，將造成嘉義市施工中案件無法撥付工程款以及發包完成之案件無法決標及開工之嚴重影響，盼中央儘早補足經費缺口，以利工程案件之推動。

市府工務處表示，志航國小西側門兩側增設人行步道計畫，總經費約799萬8仟元，係為改善現況校園周圍人本空間，提升學童及行人通行安全，設計內容包含設置實體人行道、接送臨時停等區、路側排水改善、景觀路燈等。

文化路(噴水圓環至林森西路)道路改善工程，總經費約7,989萬2仟元，設計內容包含新設兩側人行道、改善人行無障礙空間、桿件及箱體等整併於設施帶。

民權路(啟明路)至民權東路人行道改善工程，總經費約2,480萬元，該路段鄰近嘉義樹木園、嘉義公園及蘭潭國小，係嘉義市民散步休閒及學童上下課重要路段，設計內容五福街至啟明路增設北側人行道、拓寬改善南側人行道，五福街至都會森林公園增設北側人行道串連南側既有人行空間等。

另有關易肇事路口含中興路與博愛路二段(北)等8處、彌陀路及維新路等6處改善及AI道安分析改善規劃案等3案共計約9,997萬元經費，上列6案市府已於10月28日提案，內政部國土署預計在今(114)年12月19日召開提案評選會。

內政部政務次長董建宏及國土管理署吳欣修署長，對於市府所提案件皆予以肯定及支持改善工程的必要性，另對於中央一般性補助款之分配部分，說明中央尚在逐漸調整因應對策，目前仍依循原核定之計畫期程推動中，惟最終中央及地方之經費分配仍須再討論，尚未定案。

