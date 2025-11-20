嘉市特殊教育教材教具設計比賽頒獎暨分享 展現多元教學量能

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府長期重視特殊教育的發展，為激勵教師創新教學、推動資源共享，昨(19)日在崇文國小舉辦「114年度特殊教育教材教具設計比賽頒獎暨分享會」。本次活動以「教具創新力」為主題，除了表揚教材教具設計創新的教師，並安排獲獎教師進行經驗與理念分享，比賽吸引全市近60位教師熱烈參與，共同交流特教教學創新的實踐經驗。

黃敏惠市長表示，「教育無差別，創意無極限」是嘉義市特殊教育發展的核心精神。市府持續推動特殊教育資源整合與創新應用，並鼓勵教師創新教學，期望透過此項比賽與交流平台，讓教師發揮專業與創意，將多元教材融入課程設計，進一步提升特教學生的學習效能，打造更具包容性與適性化的學習環境。

本年度比賽徵件踴躍，國中組、國小組及學前組共37件參賽作品，作品內容兼具專業性與創意性，最終評選出5件個人特優作品、8件優等作品；由民生國中、民族國小及崇文國小，嘉北國小及興嘉國小分別榮獲團體第一、二、三名。頒獎典禮由教育處黃媛楟副處長主持並致贈獎金，各校獲獎教師亦於會中進行教具設計理念與教學應用分享。

國中組特優作品「聲走森活·檜意探路」關注視障學生的輔助科技運用，由民生國中劉貞成老師分享如何協助視障學生建立自主管理與獨立生活能力；「呷飽沒-各國飲食大不同」由民生國中陳奕如老師透過影片與實際操作，介紹不同國家飲食方式和文化傳承，同時也教導特教學生用餐禮節；國小組特優作品「瓜瓞綿綿-種瓜樂」由民族國小簡鈺軒、劉慧瑜、陳吉芝老師分享透過體驗式學習，提升學生的問題解決能力及團隊合作能力；「我要畢業了」由崇文國小黃盈熒老師分享透過多元及有趣的教學策略，有效提升學生的語文能力；嘉北國小江怡勳老師、鄭宜倫老師的「詞在必行：詞語任務包我行」分享如何運用遊戲化學習，帶領學生逐步達成學習目標。

教育處處長郭添財表示，在黃敏惠市長「普特共融」的關懷理念引領下，嘉義市長期穩健推動特殊教育工作，特別重視教師在教學現場的創意與行動。市府持續鼓勵教師關注特教生的多元需求，並透過教材教具設計競賽及分享，同理學生的需求，並激發教師的教學創新思維。市府藉由獎勵自編教材與教具的實作與交流，不僅豐富特教教師的教學資源，也協助學生依其能力與特質進行適性學習，進而提升學習動機與自信心。

教育處處長郭添財進一步指出，期望藉由這項特教比賽，建立特教教學資源的交流平台，也能促進教師之間的專業對話與經驗分享，帶動嘉義市特殊教育的創新發展，並為特教學生打造更多元的學習舞台，讓孩子能在支持與鼓勵中發揮潛能、展現亮點，實踐「教育無差別、共融無界限」的教育願景。

