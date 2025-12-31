嘉市獲國家永續發展5大獎

嘉義市政府衛生局、消防局、社會處於去年十二月三十日在市務會議中將獎座、獎狀五大獎項轉呈市長黃敏惠，包含衛生福利部國民健康署「年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選」及「國家永續發展獎」。市府分別榮獲健康城市類健康平等獎、健康城市類韌性與創新獎佳作、健康城市類海報獎優等以及高齡友善城市類海報獎銀獎；市府於「國家永續發展獎」選拔中，亦榮獲政府機關類國家永續發展獎。

黃市長首先肯定各單位對於永續治理以及智慧科技之規劃與導入，並表示自民國九十四年上任以來，嘉義市有系統地推動健康城市，民國一百年面對超高齡新的挑戰，全國首推高齡友善示範城市，到一一一年從「設計」、「數位」、「創生」、「永續」等四大創新思維突破框架，推動十大旗艦計畫，並不斷強調，「跨域整合」，透過跨局處的向心力，實現「全齡共享、世代宜居」的城市願景。

黃市長指出，在追求永續發展的過程中，必須結合設計思維與現代科技，同時堅信「科技應為人服務」，智慧數位工具能提升效率，卻永遠無法取代人的溫度。黃市長感謝市府團隊在財政與資源限制下同心協力，將各項投入轉化為城市的競爭力，未來將持續帶動各局處善用整合力量，打造溫暖且永續的幸福城市。消防局提報「科技助攻再造永續新桃城」參加「國家永續發展獎」選拔，榮獲政府機關類國家永續發展獎，為非六都唯一獲獎縣市，更是全國唯一獲此殊榮的消防機關。