嘉市率先推「智慧長照3.0領先計畫」 分享代理型AI導入經驗

（記者黃信峯／嘉義報導）因應我國即將邁入超高齡社會，長期照顧需求快速攀升，長照管理體系普遍面臨人力不足、行政作業繁重等結構性挑戰，地方政府亟需兼顧效率與品質的創新解方。嘉義市政府衛生局今(30)日在嘉義產業創新研發中心舉行AI-Powered長照3.0 嘉義市實證交流會，由衛生局長廖育瑋主持，數發部數產署陳慧慧副組長、資訊工業策進會楊仁達副執行長等出席及10多縣市派員參加交流。嘉義市政府以前瞻視野積極布局，自114年起率先推動「智慧長照3.0領先計畫」，導入代理型AI（AI Agent），以科技應用回應長照體系的實務需求。

廣告 廣告

圖/嘉義市率先推動「智慧長照3.0領先計畫」分享代理型AI導入經驗，衛生局長廖育瑋(左1)和出席者合影。記者黃信峯翻攝

衛生局長廖育瑋表示，嘉義市自民國89年起即配合中央推動「建構長期照護體系先導計畫」，積極投入長照服務模式的建構，即使試辦計畫於92年結束後，仍持續編列市府預算推動相關業務，從未中斷，嘉義市可說是臺灣長照的起源地，以全人連續性照護角度，提供27項高效率、高品質、多功能的整合性長照服務 ，遠高於全國的17項；面對超高齡社會帶來的人力不足問題，市府持續思考如何運用創新科技，協助第一線人員減輕負擔、提升服務品質，再次創新全台成功導入代理型AI（AI Agent）的模式，為長照管理注入嶄新動能。

圖/嘉義市政府衛生局長廖育瑋致詞和與會者經驗分享。記者黃信峯翻攝

廖育瑋局長並特別感謝數位發展部的經費挹注，以及財團法人資訊工業策進會在嘉義市試辦期間所提供的全力技術支援，攜手打造智慧長照創新的重要里程碑。廖育瑋進一步指出，「AI-Powered 長照3.0」透過導入代理型AI（AI Agent），協助處理訪視紀錄、照顧計畫撰寫及合規檢核等高重複性行政工作，不僅有效降低行政負荷，也讓專業人力得以回歸照顧本質，專注於個案與家庭的實際需求。本市已於10處長照服務場域完成實證，將AI 工具實際融入日常作業流程中，明顯提升行政效率，並獲得第一線人員的正向回饋，顯示科技輔助可成為長照體系永續發展的重要助力。

圖/嘉義市政府衛生局長廖育瑋(右3)與來賓接受訪談。記者黃信峯翻攝

廖育瑋局長強調，嘉義市推動 AI 輔助長照管理，並非取代專業人員，而是讓科技成為後盾，協助第一線人員把時間用在最有價值的地方，進一步提升整體服務品質與照顧效能。為促進跨縣市交流與經驗擴散，嘉義市特別辦理本次交流會，將分享導入 AI-Powered 長照3.0 的推動歷程、實務經驗及面臨挑戰的因應策略，並呈現第一線使用者的實際回饋，期盼提供各地方政府可參考、可複製的推動模式，共同提升全國長照管理效能。

本次活動在嘉義市政府及數位發展部指導下，由嘉義市政府衛生局與數位發展部數位產業署共同主辦，並由嘉義市長期照顧管理中心及財團法人資訊工業策進會承辦，廣邀全國各縣市長照管理中心同仁共同參與；同時亦有國立臺灣大學及國立陽明交通大學之學者與學生到場交流，充分展現中央與地方政府、學界攜手合作，運用數位科技深化公共服務的具體成果。

更多引新聞報導

嘉科實中「前進東石」服務送暖 創意服務方案深耕在地

「320+1嘉義市城市博覽會」圓滿落幕 吸引逾408萬人次到訪

