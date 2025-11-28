嘉市玉山國中深耕國際教育 攜手韓國雙校簽署合作備忘錄

全面啟動跨國課堂共學 培育具備全球競爭力之世界公民

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市玉山國中積極推動教育部中小學國際教育中程計畫「深耕在地、連結世界」核心目標，並配合嘉義市政府推動國際教育城市政策，積極深化跨國教育交流。學校於11月13日及25、26日分別接待韓國堤川女子中學與三聖賢中學師生來訪，並正式簽署雙邊合作備忘錄（MOU），為兩地教育合作奠定堅實基礎。

黃敏惠市長表示，此次玉山國中與韓國兩所學校進行教育交流，展現嘉義市推動國際教育的成果，期盼透過跨國學習與合作，讓學生在真實情境中提升語言能力與國際視野，成為具備全球移動力的未來人才。

在正式簽約與訪校行程前，玉山國中已展開一系列前期課程。學生透過線上視訊會議以英語進行自我與校園介紹，並與韓國學生互寄手寫明信片及交換文化箱，讓雙方在實體交流前先建立情感連結，累積語言應用與跨文化理解能力。

兩校來訪期間，玉山國中舉行隆重的合作備忘錄簽約儀式，象徵雙方將在課程合作、教師專業成長與學生交流等面向持續深化夥伴關係。其後，韓國學生依組別進入課堂，與玉山國中學生進行沉浸式共學，在國文與英語課中，學生透過繪本導讀、訪談及以英語介紹春節習俗，強化語文表達與跨文化溝通能力；自然課安排電路連接操作，展現我國探究教學特色；體育與生活科技課則呈現多元實作與學習的成果。雙方教師亦利用課餘時間交流教學策略，促進專業對話與成長。

除課室共學外，玉山國中也舉辦跨國文化展演活動，玉山國中以國樂、管樂與笙獨奏展現臺灣傳統與現代藝術的融合；韓國師生則演出K-pop舞蹈與傳統面具舞，現場氣氛熱烈。學校並安排韓國師生參訪檜意森活村、23.5°N太陽館等城市地標，並於文化路夜市品嚐雞肉飯等特色美食，深度體驗嘉義的城市魅力。三聖賢中學更於玉山國中校園內增設1座「韓國文化亭」，營造校園多元文化氛圍。

玉山國中校長鄭振銘表示，此次跨國交流成果豐碩，不僅提升學生英語能力，更深化學生對於跨文化的理解，充分體現國際教育2.0「深耕在地、連結世界」精神。未來，玉山國中將持續拓展國際合作網絡，打造更廣闊的學習舞臺，培養學生成為具備全球移動力與國際視野的世界公民。

圖：嘉義市玉山國中推動「深耕在地、連結世界」核心目標，並配合嘉義市政府推動國際教育城市政策，積極深化跨國教育交流。學校於11月13日及25、26日分別接待韓國堤川女子中學與三聖賢中學師生來訪，並正式簽署雙邊合作備忘錄（MOU），為兩地教育合作奠定堅實基礎。（記者吳瑞興翻攝）