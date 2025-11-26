嘉市環保用地再傳火災 火勢伴隨濃煙直竄天際
嘉義市湖子內環保用地資源回收物暫置場，今（26）日又傳出火警，橘紅色火舌翻湧，黑煙直竄天際，警消獲報後也到場灌救。但這已經不是該回收場第一次起火了，讓當地民眾氣炸開罵。
消防到場灌救。圖／台視新聞
滿地都是垃圾雜物和先前颱風遺留下的漂流木，消防隊員全副武裝，灑水救火，而這回收場早就不是第一次起火，前年二月才因回收物夾雜鋰電池、打火機等易燃物造成火災，一共燒了17小時，惡臭撲鼻惹民怨。
該起火災疑似是彈簧床墊引燃火勢。圖／台視新聞
沒想到事隔一年，再度因回收物含有易燃物質，釀成火災，這回疑似是彈簧床墊引燃火勢。只是每年都傳火警，讓當地民眾氣炸，認為要重罰，才能防止類似事件再發生。
嘉義／綜合報導 責任編輯／網路中心
