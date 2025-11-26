嘉市環保用地彈簧床暫置區竄火煙 初判因天氣自燃

（中央社記者姜宜菁嘉義市26日電）嘉義市消防局今天下午1時許獲報，湖子內環保用地資源回收物暫置場竄火舌，濃煙衝天際數公里外可見，消防人員現場布水線並出動2部機器人救災，目前火勢獲控制；環保局初判天氣因素自燃，確切起火原因待釐清。

嘉義市消防局表示，今天下午1時許接獲來自嘉義市、嘉義縣報案電話，湖子內環保用地資源回收物暫置場竄出火舌；消防局立刻派遣10車到現場搶救，環保局也派員到場了解。

消防人員現場布設水線，並出動2部機器人投入救災，火勢在下午2時45分獲得控制，燃燒面積約500平方公尺，確切起火原因待釐清。

嘉義市政府環境保護局表示，今天下午1時43分，嘉義市環保用地彈簧床暫置區初步研判因天氣因素導致自燃而發生火災，現場觀測煙流狀況往東飄散，經分析微型感測器，顯示現場火警濃煙有影響周遭空氣品質，建議周遭及下風處民眾暫時緊閉居家門窗；如須外出務必配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

環保局指出，環保用地已設置門禁管控，並由保全24小時巡視園區，園區內堆置廢棄物也有適當區隔。（編輯：陳仁華）1141126