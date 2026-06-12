嘉市畢業季 黃敏惠勉勵孩子向光而行照耀他人

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】六月畢業季來臨，嘉義市長黃敏惠一連三日出席嘉義市校園的畢業典禮，今（12）日特別趕赴文雅國小、港坪國小、興嘉國小參加畢業典禮，在祝福畢業生邁向人生新階段的同時，也勉勵孩子們珍惜同窗情誼與師長教誨，帶著感恩與勇氣，一同向光前行。

黃敏惠市長表示，感謝嘉義市所有教育團隊用心規劃畢業典禮，讓孩子們一路以來的努力與成長，都能在這個重要時刻被看見。嘉義市一向秉持「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」的教育理念，作為教育發展綱領，透過多元教育，陪伴孩子在多元社會中發光發熱。黃敏惠市長指出，今日參與三所學校的畢業典禮，不僅見證教育團隊的用心，也看見孩子們帶著信心飛向未來。嘉義市重視人文底蘊，期盼孩子們未來仍能珍惜同儕情誼、彼此關懷，對世界抱持好奇心，觀察社會、看見問題，並以行動關懷社會。

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黃敏惠市長也祝福所有畢業生畢業快樂，從嘉義市啟航，勇敢飛向未來。她分享，剛剛有孩子問她：「我們要怎麼飛？」黃敏惠市長回應，孩子們可以靠著師長傳授的知識力量，以及家人、朋友一路以來的陪伴與支持，這些都是大家隱形的翅膀。只要立定目標、勇敢往前走，就能飛向屬於自己的寬廣天空。黃敏惠市長也引述詩人泰戈爾的詩句：「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出了黑暗。」她勉勵孩子們，不僅要勇敢追光、向光啟程，也要努力成為照亮他人的光，用自己的善良、勇氣與行動，為世界帶來更多溫暖與希望。

黃敏惠市長今日出席文雅國小畢業典禮時，受到孩子們熱情擊掌歡迎。文雅國小將禮堂布置成精緻的「夢想航廈」，黃敏惠市長除頒發獎狀給獲獎學生，也見證52位畢業生手持象徵「夢想登機證」的畢業證書，朝著夢想方向啟航，邁向人生下一段旅程。

港坪國小畢業典禮以「向光而行，成為更好的自己」為主題，勉勵孩子們帶著自信與溫暖，勇敢朝光的方向前行。港坪國小師生今日也運用AI技術製作動畫短片，記錄黃敏惠市長從教育界步入政壇，帶著光與希望回到嘉義市，並以「勇媽」身分照顧嘉義市民。黃敏惠市長觀看影片後深受感動、落下眼淚。黃敏惠市長今日也為港坪國小優秀畢業生頒發市長獎，畢業生們則回贈「最棒勇媽市長獎」，感謝市府團隊推動校校有外師、班班有冷氣、嘉義公園太空城堡遊戲場、國際管樂節及科學168等政策，讓孩子們的童年更加精采。

興嘉國小畢業典禮則以「未來，由我們開啟 Open The Future！」為主題，勉勵孩子們勇敢逐夢，開創屬於自己的未來。興嘉國小畢業生在老師指導下，結合資訊科技與藝術課程所學，親手製作屬於自己、獨一無二的畢業胸花。此外，孩子們也特別為黃敏惠市長製作「五星市長」胸花，由興嘉國小自治小市長代表獻上，這份由孩子親手完成的心意，也讓畢業典禮更添溫度。

圖：六月畢業季來臨，嘉義市長黃敏惠一連三日出席嘉義市校園的畢業典禮，今（12）日特別趕赴文雅國小、港坪國小、興嘉國小參加畢業典禮，在祝福畢業生邁向人生新階段的同時，也勉勵孩子們珍惜同窗情誼與師長教誨。（記者吳瑞興翻攝）