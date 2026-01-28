嘉市監理站設高齡換照服務

收到高齡駕駛執照換照通知，務必要處理；高齡駕駛換照是以「實際年齡」來計算，分別在七十五歲、七十八歲、八十一歲（以此類推），需前往監理站完成換照手續，以免駕照過期或註銷受罰喔!

嘉義市監理站為關懷高齡駕駛人用路安全，每月定期與轄區衛生所跨機關合作，提供七十五歲以上高齡駕駛人體檢及認知功能測驗之換駕照服務。只要當月年滿七十五歲，或是七十五歲以上的高齡駕駛人，收到通知單或接到電話通知，都可以前往辦理駕照換發。於期限內完成換照，且遭違規記點或吊扣駕照處分者，請於通知後三個月內完成換照，未完成換照將依規定公告註銷駕駛執照。

若民眾已經沒有騎車或開車需求，也可以至現場辦理駕照繳回或透過監理服務網辦理駕照註銷(網址:https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-drv/driver/driverLicenseCancellation)。

請要換照的高齡駕駛人，檢查時攜帶駕照正本、身分證正本、最近兩年內同一組的一吋照片四張及相關費用(體檢費用依各檢測單位收費標準收費，認知功能測驗費用為二百元、換發駕駛駕照規費每張五十元)後於當日到場辦理。如有違規罰鍰未結案者，請先行繳清；如不再駕駛車輛，可辦理駕照繳回註銷，親自辦理或委託家人代辦皆可（委託家人代辦，除本人身分證外，請另檢附代辦人身分證）。