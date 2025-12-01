嘉市直行跨車道線未打方向燈車主挨罰 議員批有如罰單陷阱

〔記者王善嬿／嘉義報導〕日前謝姓民眾開車行經嘉義市林森西路與文化路口，雖是往前直行，但因跨越車道分隔線未打方向燈，遭檢舉挨罰1200元，市議員王浩在議會質詢時批評，增設左轉附加車道用意是減少變換車道事故發生，然而車道、標線設計不好，宛如罰單陷阱，反而弄巧成拙，建議市府交通處、工務處以削切中央分隔島寬度等方式增設左轉車道，避免引發民怨。

嘉義市林森西路近文化路口增設左轉車道，為引導用路人車行方向，在左轉車道前，車道分隔虛線自左轉往直行劃設，謝姓民眾在臉書貼文指出，這樣的車道分隔線劃設方式，用意良善，是要引導原內側車道駕駛順暢地變換到直行車道，但對於直行車輛駕駛，因而誤跨越車道分隔線，他實地觀察，約10部車有9部車沒打方向燈，謝姓民眾說，且該路口黃燈約僅3秒，因來不及停車，還另遭檢舉闖紅燈開罰，普發1萬元近半再繳回國庫，但違規是事實，會繳清罰款。

此貼文引起網友熱議，分享自身經驗「剛繳完一張」，還有人納悶「這樣要打左轉還是右轉燈？」「台灣的十字路口好多都好複雜(尤其是北部)，一辨別錯誤就違規了」有網友感嘆「開車好難」、「道路陷阱」。

王浩說，增設左轉附加車道，好處是減少變換車道事故、減少後方車流回堵，但現在的設計讓開車直行駕駛必須記得打左轉燈，然而這樣是否又會誤導後方車輛駕駛前車要左轉到內側車道，恐成為「罰單陷阱」，希望警察局、交通處、工務處等規劃時，避免相同設計、減少爭議，如友忠路增設左轉附加車道，就是削切分隔島寬度設置，就未有爭議、沒民眾抗議過。

市府工務處回應，林森西路的文化路至忠孝路段，正進行人行道改善工程，合併將現有左轉車道進行改善，將採削減中央分隔島寬度，設置完整的左轉車道空間，供左轉車輛待轉使用，改善後直行車輛將順暢直行，無右偏通行困擾。

