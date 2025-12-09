嘉市真有錢！不舉債普發6千 市民拿紅包辦年貨

政府普發一萬，嘉義市加碼再普發市民六千元。（圖／東森新聞）





好羨慕！政府普發一萬，嘉義市加碼再普發市民六千元。這筆16億2千萬的預算，市府完全不用舉債，議會通過後最快農曆年前就可以領到，市民對這多出來的六千元很高興，剛好可以拿來辦年貨，除了嘉義市的豪氣發錢，嘉義縣也有多個鄉，發放了風災紓困款。

這是嘉義縣的梅山鄉，鄉民一早就迫不及待的，來跟公所人員領三千元的紅包，因為梅山鄉公所八號巡迴各村里普發三千，12月8日市務會議中也通過了最終方案，確定普發金額提高到每位嘉義市民6千元。

廣告 廣告

梅山鄉民：「就是在生活方面做日常開銷。」、梅山鄉民：「買衣服或是買家用的東西。」

好康的不止梅山鄉，嘉義市更準備要普發六千，市民就等著農曆年前這個紅包，可以買個豐盛年貨。

嘉義市民：「家裡大家共同用，看大家要去餐廳，還是買菜回來煮都可以，變成加菜金就是了對啊。」

嘉義市民：「都是給小孩用給小孩買衣服，給小孩買東西，全部都是小孩的東西，我們大人沒有什麼需要。」

嘉義市民：「要去哪裡玩也比較有錢。」

由於議會九號上午閉幕，19號開臨時會市政府趕在九號，送出這筆16億2100萬的追加預算，就等臨時會通過就執行。

嘉義市長黃敏惠：「嘉義市已經連續15年，我們不舉債，再來我們已經連續七年，公共債務是零，我們在這加碼的過程當中，我們希望我們會發錢，但是我們也會賺錢。」

嘉義市不用舉債，利用累計歲計賸餘款來辦理，另外嘉義縣民雄鄉公所，也因為丹娜絲颱風造成災害，要發給鄉民紓困金每人二千元，太保市則發給市民，災後振興金三千元，而義竹鄉則是在十月時，曾經普發了五千元，對居民的生活不無小補。

更多東森新聞報導

一天一億！外縣市湧入台中 購物節成最強觀光磁鐵

獨家／郵局當機！民眾「普發一萬」卡關 沒入袋卻顯示「已領」

東森深度周報／13歲以上可自己領 普發一萬掀家庭革命

