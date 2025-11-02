嘉市眷村變身 打造東區綠都心

早期嘉義市最大空軍眷村建國二村及復興新村，歷經20年都市計畫變更及土地開發作業，住宅區變為商業區，迎來全新風貌，市府籲請大地主國防部、國有財產署透過整體招商，打造媲美台北信義區的「東區人本綠都心」，都更細部計畫案公開展覽至11月11日。

此眷村大部分土地屬國防部、國有財產署，拆遷後由國防部自辦都更未成，民國109年起嘉義市政府改推市地重劃，住宅區變更為商業區，取得公園、停車場、廣場及道路等共25.14％公共設施用地，今年8月底公共建設竣工。

市府預計今年底前完成土地分配，日前辦理「變更嘉義市都市計畫細部計畫（土地使用暨都市設計管制要點）」案公開展覽說明會，包括私有土地所有權人、台糖代表共約20人參與，但國防部無人出席。

市府都發處長許懷群特別向私人地主說明，為鼓勵整體開發，若與開發者達成協議整體開發，開發者得增加20％容積獎勵，多數私有地主有意願參與整體開發，因國防部、國產署是數一數二大地主，是整體開發的重要關係方。

市府也期待國防部、國產署能公開標售土地，引入商場、辦公、飯店進駐，結合阿里山、林業、KANO園區等嘉義觀光特色，成為城市轉型與創新的重要節點。

市府也說明三軸三心構想及「東門町人本綠都心」定位等都市計畫變更內容，強調此案開發是「東區大進步」的重要核心計畫，且針對〈土地使用分區管制要點〉與〈都市設計管制要點〉檢討與修訂，以利推動嘉市「涼適、活力、新木都」都市發展目標。

此案公開展覽至今年11月11日止，相關書圖可至市府都市發展處都市計畫科、東區區公所公告欄參閱，並提出意見。