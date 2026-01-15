嘉市神壇、嘉縣茶行先後遭車撞疑有關聯 警：待釐清

嘉義市某神壇發生街頭暴力事件，10餘名年輕人持棍棒砸損神壇，其中1部自小客車衝撞鐵門後逃逸。（記者湯朝村/翻攝)

記者湯朝村/嘉義報導

嘉義市南京路南巡府十五日凌晨三點多被十多人持棍棒砸廟、開車撞毀鐵門，無獨有偶，凌晨四點四十分左右，嘉義縣大林鎮一間大林茶行也遭人開車撞毀鐵門，嘉義縣民雄警分局正通知茶行店家到案說明，並循線追查涉案人士到案。由於兩案發生時間相差不到兩小時，在網路社群引起熱議，懷疑雙方互撞報復，究竟是巧合還是兩者有關？警方表示，待相關人士到案調查釐清。

嘉義市警表示，南京路某神壇凌晨三時發生街頭暴力事件，警方據報趕抵，人已逃離現場，經調閱監視器畫面，發現約十餘名年輕人分乘多部自小客車到場，持棍棒砸損神壇，其中1部自小客車衝撞神壇鐵門後逃逸，研判疑債務糾紛。警方表示，已成立專案小組以車追人、全面清查涉案車輛與人員身分，將盡速查緝全數嫌疑人到案，依法嚴辦。

廣告 廣告

另外，嘉義縣警察局民雄分局凌晨四時四十分據報，大林某茶行也發生店面遭暴力毀損事件；警方表示，警方趕抵現場，店面鐵捲門疑遭車輛衝撞凹陷毀，已掌握涉案車輛追緝。

警方說，經清查發現兩起案件疑有關聯，正積極查緝涉案嫌疑人到案說明。