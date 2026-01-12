嘉市祭防災4箭 首編1000萬元補助公寓大廈消防設備維護防災

嘉義市消防局今在嘉義城隍廟舉行公益捐血，城隍廟、義消大隊等熱血響應。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕去年香港宏福苑大火釀嚴重死傷，震驚國際，嘉義市政府消防局在119消防節前夕舉辦公益捐血活動，今年並編列預算總計1036萬9000元施行「防災補助4支箭」政策，包含首次編列1000萬元的「集合式住宅消防安全設備維護修繕補助專案」，針對興建超過21年的6層樓以上公寓大廈，提供消防安全設備維護修繕補助，補助比例最高25%，提升社區整體防火防災能力。

嘉義市消防局結合高雄捐血中心、義勇消防大隊、嘉義城隍廟、餐飲業者、書法團體、中醫診所舉辦「119消防節祈福暨公益捐血」活動，祭出贈送鯛魚燒等好禮，號召民眾挽袖捐血，預計捐血量300袋血。

捐血中心表示，目前O型血液庫存偏低，且即將邁入農曆春節，呼籲民眾踴躍捐血，在農曆年前達成募集6萬5000袋血液目標，幫助醫院病友可以回家過年。

市消防局長郭立昌說，今年規劃「防災補助4支箭」，包括「外掛式瓦斯爐自動關閉器」全額補助安裝、「安裝不當燃氣熱水器遷移或更換補助」預防一氧化碳中毒、尚未裝置火警自動警報設備住所提供「安裝住宅用火災警報器補助」、「集合式住宅消防安全設備維護修繕補助專案」，總經費1036萬9000元。

郭立昌說，今年新增的「集合式住宅消防安全設備維護修繕補助專案」，嘉義市是全台補助比例最高縣市，只要是2005年12月31日前取得使用執照的6層樓以上，可由管理委員會向消防局申請。

郭立昌說，嘉市已培訓1400多名防災士，今年預計再培訓400名防災士，教導民眾防災知識，追加減預算案今送嘉義市議會審查小組聯席審查會議審查，並將在東、西區公所成立防災協助中心，天然災害發生時，區公所將啟動收容安置工作。

多名消防、義消弟兄捐血助人。(記者王善嬿攝)

嘉義市消防局副局長李宗儒響應捐血。(記者王善嬿攝)

