嘉市福添福社會福利基金會 2026年「助你幸福」百桌圍爐餐會滿滿溫馨

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市福添福社會福利基金會「助你幸福 圍爐歡聚」邁入第十七年。七日晚上於輔仁中學文康中心舉辦「助你幸福」圍爐餐會活動，邀請雲嘉地區近千名弱勢家庭及失依兒童參與。應邀出席的市長黃敏惠、議長陳姿妏皆稱許基金會多年來的善心義行，協助弱勢者走出困境，開創自己的人生。

圍爐餐會會場內外的精心佛置，讓與會者感受到滿滿的春節氣氛，並在氣勢磅礡的戰鼓及舞獅表演下揭開序幕，表演者與來自雲嘉縣市的弱勢兒童歡笑氣氛熱絡，基金會董事、顧問及志工，全程提供服務，令眾人窩心不已。

董事長陳素月致詞時表示，基金會十多年來透過專業社工的服務，提供每一個遭遇困境家庭及時的協助，陪伴改善生活，守護他們度過困境，基金會今後仍將竭力發揮大愛，讓幸福湧至每個角落。她並邀請五組扶助戶代表上台接受表揚，親自致贈紅包及福袋伴手禮，氣氛温馨感人，盼能激勵更多學子努力學習，追求夢想迎向光明的未來。

扶助戶代表高女士，其女兒梁同學就讀國立高雄醫學大學醫學系四年級，因看到父親因心臟疾病及外祖母罹癌備受病痛折磨，期許藉由就讀醫學系，將來懸壺濟世貢獻所學。梁同學除顧及自身學業外，因家庭環境關係，為節省開支借住同學家，胼砥勵學努力不懈，也時刻惦記著家中生病的家人們，孝心令人動容。梁同學感恩的心，期許將來有能力可貢獻社會。

另兩位扶助戶代表盧同學來自單親家庭，兩者為雙胞胎兄弟，與父親相依為命，現在倆兄弟年幼時便獨自承擔經濟與扶養子女重擔，兄弟二人亦不負父親的殷切期盼，以勤奮向學、堅持不懈的精神投入學習與生活，他們深知父親多年來付出與辛勞，秉持對於生物科學知識的熱情，於114年度分別錄取國立中興大學植物病理系及農藝學系，以優良的品行與卓越的表現回報父親的栽培，盼能讓父親感到欣慰與驕傲。

圍爐餐會中除表揚扶助戶代表外，也邀請海洋家族親子唱跳、撼動H.D.且豐富的表演節目，場外安排晨光咖啡;嘉義市腦性麻痺協會烘焙小點;莎麗造造型師現場義剪:氣球達人現場製作造型氣球··等，使得現場氣氛更加熱鬧，洋溢著滿滿的歡樂氣息與祝福。

基金會創辦人陳盈助與董事長陳素月肯定上台接受表揚的扶助戶代表及在座所有與會的家庭，經由社工專業的協助，能夠在面對困境與挑戰時有勇氣去戰勝困難、翻轉逆境，基金會將秉持造福、盈福、添福的初衷，持續於社會福利慈善事業領域深耕努力，共創幸福祥和的社會。

圖：嘉義市福添福社會福利基金會「助你幸福 圍爐歡聚」邁入第十七年。七日晚上於輔仁中學文康中心舉辦「助你幸福」圍爐餐會活動，邀請雲嘉地區近千名弱勢家庭及失依兒童參與。應邀出席的市長黃敏惠、議長陳姿妏都讚揚福添福基金會長年來的善舉。（記者吳瑞興攝）