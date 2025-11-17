嘉市童子軍前進日月潭 結合防災與生態進行探索體驗學習 - https://www.watchmedia01.com

嘉義市辦理「114年度幼童軍訓練暨技能考驗活動」，培養學員們的領導力、團隊合作與環境關懷意識。（圖/嘉義市政府提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 嘉義市各國小約160位幼童軍夥伴，於11月16日至17日到南投縣日月潭，辦理「114年度幼童軍訓練暨技能考驗活動」，兩天一夜行程結合防災與生態，透過自然探索、童軍技能挑戰與營火晚會，培養學員們的領導力、團隊合作與環境關懷意識。

「114年度幼童軍訓練暨技能考驗活動」特別融合地震防災教育、動物保育、口技技能等主題，讓學童從真實場域中學習應對能力與生活技能。幼童軍們首先參訪車籠埔斷層保存園區，透過地質館導覽與學習單完成任務，親身認識921大地震與地震防災知識。午後的追蹤旅行自水社頭展開，學員沿途探究日月潭自然生態與歷史人文。傍晚於青年活動中心進行開幕式與分團表演練習，夜晚重頭戲則為營火晚會與「星空夜語」，由各校精心準備的表演與爐邊談話，點燃孩子們對自然的熱情與團隊榮譽感。

第二天進行三項分站活動，包括救溺與空氣炮等遊戲、手工藝吊飾製作與童軍技能挑戰，培養孩子的動手能力與團隊默契。接著前往九九峰動物樂園，進行探索與「口技技能章」考驗，學員需要模仿五種動物叫聲，讓學習變得有趣又具挑戰性。最後閉幕式上，各校學員齊聚一堂領取技能章與榮譽錦旗，現場氛圍洋溢著歡愉和振奮。

現任嘉義市童軍會理事長的黃敏惠市長說，童軍教育不僅是活動，更是一種品格的培養。童軍精神鼓勵孩子面對挑戰、勇於嘗試、關懷他人，這些都是我們對下一代最深的期許。嘉義市長年投入童軍教育，就是希望每一位孩子都有機會在自然中發現自己、成為更好的自己。

教育處郭添財處長指出，童軍活動讓孩子從動手做、與人合作中學習，這正是未來社會所需要的關鍵領導能力。市府會持續支持童軍教育的推動，讓更多孩子受益於這樣充滿意義的學習歷程。

嘉義市童軍會總幹事李宗亮特別感謝嘉義市政府對童軍教育的支持，各國小團的參與和各社區團的活動協助，並表示會持續精進活動設計，讓童軍教育在嘉義市深耕茁壯，成為孩子生命中重要的養分。

來自育人國小的黃子恬同學開心地說，這是我第一次參加活動，最喜歡晚上看星星和營火晚會，和大家一起唱歌跳舞好快樂！這次還學會了怎麼辨別方向和模仿動物叫聲，真的學到好多以前沒接觸過的東西。

帶領北園國小幼童軍參加多次活動的黃崇雨主任提到，童軍會規劃的行程緊湊豐富，包含自然探索及追蹤旅行都能帶給孩子學習的實際體驗，也讓學生能透過探索去驗證學習的知識。這次活動不僅讓孩子走出教室，更讓他們從互動中學會自律與負責，許多學員在結訓後仍意猶未盡，展現出童軍活動帶來的深遠影響。