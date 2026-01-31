嘉市第44屆市民集團結婚典禮溫馨舉行 市長議長祝福46對新人共譜幸福篇章

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市第44屆市民集團結婚典禮今（31）日以「2026 幸福嘉馬・相愛義生」為主題，由黃敏惠市長擔任證婚人、嘉義市議會陳姿妏議長擔任主婚人，姐妹市新竹市則由新竹市政府城市行銷處長林昱志代表高虹安市長擔任介紹人，共同見證在阿里山林業鐵路及文化資產管理處「森林之歌」舉辦的典禮。今日共有46對新人在親友與貴賓的祝福下攜手步上紅毯，迎接人生嶄新篇章，現場洋溢甜蜜感人的幸福氛圍。

廣告 廣告

黃敏惠市長表示，在這樣美好的日子裡，能與新人及新人親友齊聚在森林之歌，共同見證愛情的重要時刻，格外令人感動。祝福新人們攜手相伴，將生活點滴匯聚成為美好的總和，無論順境或逆境，都能彼此相愛、互相扶持，攜手走過人生的每一段風景。鼓勵新人讓幸福「再+1」，多生貴子，祝福新人在嘉義市這座充滿溫度的城市中安心成家、幸福生活，攜手一生、相愛一世，也為城市帶來更多喜悅與希望。

黃敏惠市長也提到，市府每年舉辦市民集團結婚，陪伴市民留下溫暖回憶，並透過各項政策幫助青年安心成家。面對就業、居住、育兒與生活壓力，市府持續打造讓年輕世代能放心生活、幸福成家的城市。對未滿2歲幼兒，育兒津貼每月自5,000元起，公共化托育每月補助7,000至11,000元，準公共托育則補助13,000至17,000元，讓父母安心工作、孩子安心成長。在居住方面，市府推動青年住宅及租屋補助，並透過就業媒合、職涯培力與社福措施，支持青年穩定就業、安心生活。市府成為每對新人最堅實的後盾，讓大家安心成家、幸福發展

46對新人各有不同的人生故事，但走上紅毯時都帶著同樣甜蜜的笑容。新人李尚勳與賴宣頴因同在餐飲集團工作而相識，兩人交往近9年後決定相守一生，並即將在今年迎接新生命到來。兩人笑說與肚中寶寶一同參加婚禮特別幸福，新郎李尚勳表示新娘是他的初戀，曾經覺得自己不會結婚，但在見到新娘的第一眼就覺得對方是「對的人」，新娘賴宣頴則說先生工作時很嚴肅，但對她卻非常溫柔，是非常體貼的人。

新人簡嘉呈與吳姿螢在疫情期間因為網路軟體聊天認識，在在嘉呈就讀研究所、姿螢應考準備幼教老師教師證的兩年間，兩人相互分享挫折，相互安慰。在一同努力兩年後，嘉呈研究所畢業、姿螢順利考取幼教師的教師證，因為這段過程讓兩人相信對方就是對的人。

新人與黃敏惠市長還有特別的緣份，新郎簡嘉呈就讀北興國中時，曾經領過黃敏惠市長頒發的市長獎並與市長合照過。他說「為了黃敏惠市長特別參加集團結婚十幾年後可以跟同一位市長一起在台上合照是很特別的機會」，相當開心。

市府感謝各界贊助，為集團結婚典禮更添幸福，也感謝嘉義市議會、姊妹市新竹市政府，以及在地企業與宗教團體，共同準備實用且具祝福意義的賀禮，包括市府贈送43吋液晶電視、市議會致贈不鏽鋼電鍋、新竹市政府贈送高級微波爐；飯店與企業提供住宿券及手錶，包括樂億皇家渡假酒店、新悦花園酒店、嘉義福容voco酒店及寶島鐘錶。此外，嘉義郵局製作個人化郵票並致贈日本製水果盤、嘉義市城隍廟提供加持金鏟子、地藏庵準備高級提鍋，為新人在人生重要時刻留下珍貴回憶。

今年典禮融入「永續」理念，新人手中的捧花以棉花、薰衣草、滿天星及兔尾草組成，並以「暖綿誓言．紫愛你．花語之約．幸福綻放」為主題，象徵純真誓言、守護深情與細水長流的陪伴，也承載市府對新人攜手一生的祝福。本次集團結婚活動會場由詠順科技股份有限公司贊助布置物件，讓現場更加溫馨動人。

圖說：嘉義市第44屆市民集團結婚典禮今（31）日以「2026 幸福嘉馬・相愛義生」為主題，由黃敏惠市長擔任證婚人、嘉義市議會陳姿妏議長擔任主婚人，姐妹市新竹市則由新竹市政府城市行銷處長林昱志代表高虹安市長擔任介紹人和貴賓立委王美惠等一起為46對新人祝福。（記者吳瑞興攝）