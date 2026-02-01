嘉市第44屆市民集團結婚浪漫登場 崇仁醫護管理專科學校美容保健科禮賓大使專業應對

▲嘉義市隆重舉辦嘉義市第44屆市民集團結婚活動，黃敏惠市長致詞祝賀。

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義市政府於115年1月31日上午，在城市指標地景「森林之歌」舉辦第44屆市民集團結婚活動，多對新人在自然綠意與藝術氛圍中，在親友與市民祝福下攜手完成人生重要儀式，現場洋溢溫馨與感動氛圍，充分展現嘉義市幸福城市的柔性形象。

▲2026幸福嘉馬·相愛義生——集團結婚活動現場，崇仁醫專美容保健科禮賓大使以整齊優雅的紅色服裝，為新人獻上最誠摯的祝福。

為提升活動整體質感與服務品質，市府特別邀請崇仁醫護管理專科學校美容保健科禮賓大使團隊參與接待與流程引導工作。學生們經專業禮儀訓練，以親切態度與穩健儀態投入服務，協助新人與賓客順利參與活動，展現技職教育培育成果，也為活動增添亮眼專業風采。

廣告 廣告

▲黃敏惠市長（前排左四）、陳姿妏議長（前排右四）與崇仁醫專美保科蔡伊媜主任及禮賓大使合影。

嘉義市政府表示，市民集團結婚不僅是新人珍貴的人生時刻，更是城市重視家庭價值與幸福生活的具體展現；崇仁醫護管理專科學校美容保健科主任蔡伊媜也指出，透過實際參與大型公共活動，學生能將課堂所學落實於真實場域，培養責任感、溝通能力與服務精神，為未來職涯奠定扎實基礎。（照片崇仁醫護管理專科學校提供）

▲嘉義市衛生局廖育暐局長（前排左三）與崇仁醫專美保科蔡伊媜主任及禮賓大使合影。