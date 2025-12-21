嘉市管樂晚會 引爆滿場熱情

嘉義市國際管樂節於二十日晚間在嘉義大舞台舉辦大型晚會，嘉義市長黃敏惠率市府團隊與滿場觀眾熱情參與。由嘉義市管樂團、禾作社劇團及嗩吶大師林子由攜手呈現跨界開場作品《諸羅320+1：吹響嘉義的時代樂章》，透過音樂與戲劇的結合重現嘉義從諸羅時期至現代的城市記憶，磅礡的演出擄獲觀眾掌聲。

黃市長表示，文化，讓一座城市更加偉大；而城市的偉大，來自大家的共襄盛舉。不只是嘉義人，還有來自全國，甚至世界各地的朋友，願意走進這座城市、與我們相遇。讓我們攜手努力，讓嘉義因音樂與藝術而更加動人，透過音樂的交流與文化的力量，同心協力迎向更美好的明天。晚會由國內外六支知名隊伍輪番登場，包括嘉義市南興國中、臺北市景美女中、臺北市第一女子高中、臺北市建國中學、日本奈良學園大學與熊本工業高等學校吹奏樂部等隊伍。各團隊以精準步伐、旗舞層次、以鼓聲與銅管聲浪震撼全場，現場驚呼聲不斷，氣氛熱度持續攀升。

節目壓軸由范曉萱&100%樂團重磅登場，睽違多年再度在臺開唱，以獨特嗓音和能量揭開全場高潮。隨後與人氣歌手黃宣YELLOW合體，加上嘉頌重奏團與復雷閣街舞團，共同詮釋由范曉萱創作的管樂節主題曲《管他什麼音樂》。這首獨具意義的主題曲，是范曉萱以身為音樂人的視角，為嘉義市量身打造的專屬樂章，在范曉萱出道滿三十周年時重返嘉義詮釋此曲，意義非凡！當現場響起這首樂迷耳熟能詳的歌曲，全場民眾揮舞雙手、跟著節奏擺動，將晚會情緒推向沸騰。