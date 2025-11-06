嘉市肉品市場7日預定拍賣1500頭豬 比先前多400多頭

（中央社記者蔡智明嘉義6日電）活豬解禁今天中午起可運送、明天0時恢復屠宰拍賣。嘉義市肉品市場一早進行全面清消，迎接明天預定拍賣1500多頭肉豬；肉品市場說，明天拍賣頭數比禁運前每日平均量多400多頭。

農業部恢復活豬運輸，嘉義市肉品市場總經理劉宸炫今天告訴中央社記者，至下午3時尚無活豬運入，但市場已完成清消，目前早、晚各會清消一次，已做好收豬準備。

劉宸炫說，農業部明天分配給嘉義市肉品市場的拍賣、宰殺肉豬頭數是1500多頭，比禁宰之前每日平均數量多出400多頭，要逐漸消耗禁宰後多出來的豬；不過8日核定的頭數又回歸平日的水準，約1100多頭。

嘉義縣農業處說，中央要求加強肉品市場、肉品市場附設屠宰場及屠宰場斃死豬隻採樣，但嘉義縣肉品市場正在整修未營業，因此只針對縣肉各豬場加強消毒，並禁止非相關人接近豬場。嘉義縣養豬戶目前將成豬運往嘉義市、雲林縣等肉品市場拍賣。（編輯：黃世雅）1141106