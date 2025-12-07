嘉市育人國小「54 育人之星．環保永續創業家」

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市育人國小於12月6日（六）盛大舉辦54週年校慶，今年以「54 育人之星．環保永續創業家」為主題，並以「嘉義市新永續出發」和SDGs永續發展目標的理念，努力讓永續成為親師生的日常；當生活處處是永續，城市就到處都是商機。因此特別申請嘉義市環保局「循環嘉eat租賃容器」，舉辦挑戰「無塑料包材」的創意園遊會。

育人國小以多元才藝與運動特色享譽嘉義市，開幕典禮上，由即將代表嘉義市參加全國音樂比賽的直笛團揭開序幕，展現育人直笛團連續5年代表嘉義市征戰全國的深厚實力，接著由剛獲得全國學童盃第五名的足球隊融合直笛特色，表演足球舞蹈，再由跆拳道隊帶來震撼的擊破表演，展現運動的力與美；最後由幼兒園及低年級學生進場，以可愛超萌的演出瞬間圈粉，吸引了全場家長與鎂光燈的焦點。

嘉義市長黃敏惠親臨現場祝賀，與全校師生及家長共同歡慶育人國小54歲生日。致詞時，高度讚賞育人國小將永續議題行動化，同時強調永續發展是這個世代最重要的課題，永續不只是說法，而是做法，一定要留給下一代有希望的嘉義市。同時也特別肯定育人國小展現出的多元特色，不僅僅在數位、閱讀、國際、運動和藝文，都有很傑出的表現；在普特融合上，更是以競技疊杯為特色，四年內為嘉義市培養出3位總統教育獎，如此充滿生命力和希望的學校，值得大家一起為育人國小喝采。

化身小小創業家 落實SDGs減塑行動

育人國小校慶的最大亮點，在於全校班級共同響應的「環保永續園遊會」。活動前，各班級經過審慎評估與發想，設計出具備班級特色的攤位，為了落實SDGs減塑訴求，全校挑戰「無塑料包材」，鼓勵孩子與家長自備餐盒前往購買；同時也向嘉義市環保局申請「循環嘉eat租賃容器」，讓親師生、校友和來賓能一起落實永續行動。

在攤位中，育人的學生們個個化身為「小老闆」，從產品規劃到銷售皆展現出十足的創業家精神。這不僅是一場歡樂的慶典，更是一堂生動的環境教育與商業實作課。

精彩活動不間斷 親師生共譜難忘回憶

育人國小自治市小市長陳靖涵說：「過去的校慶從來沒有參加過園遊會，透過我們自治會的討論和提議，學校在這一次的校慶採納我們的想法，舉辦園遊會；班上同學在活動前，一起討論擺攤內容及製作海報，都令我感到非常難忘，我很開心在畢業前有這次的體驗。」

育人國小校長楊家豪說：校慶活動是每一年度學校最重要的節慶活動，我們希望學生可以一起參與規劃，並且在老師的指導下，發揮自己的創意；也透過辦理園遊會的方式，讓學生體驗永續也可以和經濟活動相結合，落實新永續生活。

同時，今年校慶週邊活動也相當精采，包含課程博覽會、足球OB賽、才藝表演；下午，則由最緊張刺激的班際大隊接力賽壓軸登場，在一片加油吶喊聲中，共同凝聚育人親師生的向心力。

圖：嘉義市育人國小於6日盛大舉辦54週年校慶，今年以「54 育人之星．環保永續創業家」為主題，並以「嘉義市新永續出發」和SDGs永續發展目標的理念慶祝生日。（記者吳瑞興翻攝）